«Красивое астрологически время!»: На 60-летие Гузеевой Володина составила для нее эксклюзивный гороскоп

Сегодняшний день для актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой начался с грустных воспоминаний. Первый раз свой день рождения она проведет без любимой мамы. Альбина Андреевна умерла полгода назад. Лариса очень тяжело переживала ее уход, и сегодня утром в Instagram посвятила родительнице трогательный пост.

- Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Всё для Тебя! Ты лучшее, что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости, что не уберегла», — написала юбилярша в микроблоге.

Позднее, в прямом эфире шоу «Давай, поженимся!» Гузеева принимала поздравления от коллег Розы Сябитовой и Василисы Володиной.

Володина составила для партнерши по телепроекту эксклюзивный гороскоп и частично озвучила его в студии.

- Лариса, дорогая моя, - обратилась к юбилярше Володина, - я от всей души приветствую наступление в твоей жизни второго обращения Сатурна. Это мощное время - пришел момент для того, чтобы устанавливать в жизни только свои правила и законы, а не жить по чужим. Наступил момент расстаться с излишней ответственностью и самыми глубинными страхами, и осознать и принять миссию, где ты являешься ориентиром для других людей и делаешь мир лучше. Красивая цифра, красивое астрологически время!

Главная сваха страны Роза Сябитова пожелала юбилярше побольше удивлений в новом личном году и радости.

- Лариса, дорогая! Сколько лет мы с тобой бок о бок за одним столом женим народ на радость публике. Но сегодня повод кричать не «Горько!», а «Виват!» Виват, королева телеэкрана!

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