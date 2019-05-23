Чем опасен варикоз и почему нельзя его игнорировать

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с хирургом-флебологом Николаем Спиридоновым 00:00 00:00

СИДЯЧАЯ БОЛЕЗНЬ

По статистике, варикозное расширение вен встречается у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины. И распространенность заболевания, по словам специалистов, будет только расти. Виной тому современный образ жизни.

—Городское население, конечно, страдает варикозом гораздо чаще. Как мы живём? С утра встал, до работы на машине, а там весь день сидим. Ходим мало, икроножные мышцы, которые являются основным звеном в венозном оттоке, практически не работают, — объяснил в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Николай Андреевич Спиридонов, хирург-флеболог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники «ФлебоЛайф».

В мае медицинскому центру, который специализируется в первую очередь на лечении варикоза, исполняется год. За это время в клинике сформировалась команда опытных профессионалов.

—Докторов мы подбирали долго и тщательно. Это специалисты высокого уровня, владеющие ультразвуковой диагностикой и ориентирующиеся в сосудистой хирургии. Они могут выявить и вылечить не только тот же варикоз, но и сопутствующие заболевания, — подчеркнул Спиридонов.

Доктор Спиридонов на рабочем месте.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАТАИВШАЯСЯ ПРОБЛЕМА

Но как понять, что пора обратиться к специалисту? По словам Николая Андреевича, даже сосудистые сеточки на ногах — казалось бы, всего лишь малозаметный косметический дефект — уже тревожный звоночек.

—Существует несколько стадий варикозной болезни. Сначала появляется усталость в ногах, сеточки. Затем возникают уже варикозные вены в виде узлов и жгутов. После развивается отечность. А если совсем запустить заболевание, начнутся трофические нарушения, — пигментация, венозный дерматит, уплотнения под кожей — которые могут закончиться язвами, — рассказал доктор.

Более того, даже если сосудистых сеточек нет — это не значит, что варикоз обошёл вас стороной.

—Многие приходят без внешних проявлений, но с жалобами на типичные симптомы: тяжесть в ногах, усталость, отечность, ночные судороги. На УЗИ выясняется, что это действительно варикоз, — отметил Спиридонов. —По-хорошему, посещать флеболога для профилактики нужно хотя бы раз в год. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска. А он увеличивается, к примеру, при тяжёлой физической работе и беременности. Более того, варикоз — болезнь ещё и наследственная.

—Если в семье кто-то болел варикозом, нужно быть начеку. Кроме того, чем чаще женщина рожает, тем вероятнее возникновение недуга – из-за высокой нагрузки на ноги. Была у меня пациентка. Родила пятерых и пришла с веной диаметром около пяти сантиметров при норме тоже в пять... только вот миллиметров, — рассказал кандидат медицинских наук.

Он уверен, что варикоз — это, в первую очередь, женская проблема: уж слишком много у прекрасного пола факторов риска. Но если дамы, заметив первые симптомы, как правило, идут к врачу и справляются с недугом посредством простых процедур, — различных вариантов склеротерапии или термальных эндовазальных методик, при более запущенных вариантах, — то мужчины предпочитают терпеть до последнего, «пока одна нога не станет в два раза больше другой».

(НЕ)ИЗЛЕЧИМЫЙ НЕДУГ

Конечно, золотое правило медицины — предотвратить появление болезни проще, чем ее лечить — никто не отменял. Но даже запущенный варикоз — не повод отчаиваться. Несмотря на расхожее мнение, что такой недуг — это раз и навсегда, существует множество современных методов его излечения. И речь не о сложных операциях с тяжёлой для организма анестезией или наркозом и затяжной реабилитацией, а о процедурах, которые делаются 30 – 40 минут, не требующих наркоза и длительной реабилитации. Без отрыва от производства. Процедурах, которые вам сделают быстрее, чем доставят пиццу.

—Эндовазальные методики позволяют проводить вмешательство амбулаторно, даже без разрезов: через небольшие проколы. Несколько уколов, полчаса — и домой. Многие пациенты вечером оперируются и уже утром идут на работу, — подчеркнул Николай Андреевич. При данной методике нет необходимости стационарного лечения. Большое количество вмешательств выполняется жителям Ленинградской области и других городов. Такие пациенты, если нет возможности задержаться в Санкт-Петербурге, могут уехать домой и приехать на осмотр через неделю, полторы. И все прооперированные ведут обычный образ жизни. Единственное необходимо несколько дней после вмешательства носить компрессионный трикотаж.

В клинике действует программа диагностики варикоза «Здоровье города».Фото: Артем КИЛЬКИН

К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В центре «ФлебоЛайф» не только возвращают здоровье пациентам, но и проводят большое статистическое исследование о распространенности варикоза в Петербурге.

—В клинике с февраля действует программа «Здоровье города». В ее рамках петербуржцы могут бесплатно проконсультироваться у врача, пройти ультразвуковое обследование ног и получить рекомендации специалиста. Мы профессионально заинтересованы в этом исследовании. Хотим понимать, каких пациентов в будущем будет больше, — отметил Спиридонов.

—Например, в феврале в акции поучаствовали 419 человек. У 80 процентов обнаружили варикозную болезнь, у 7,5% — уже с трофическими нарушениями. В марте 515 человек. Заинтересованность людей в акции и обследовании только растёт. И в апреле прошли обследование 542 человека. Потребность в лечении которых составляет более 50%, и это не просто лечение косметического дефекта, а лечение запущенных вариантов варикозной болезни с большими венами и трофическими нарушениями кожи голеней.

Ещё одна инициатива «ФлебоЛайф» — это «Школа пациента». Главный врач и его коллеги проводят лекции для всех желающих, где рассказывают о варикозной болезни и том, как ее предотвратить.

Чем опасны для вен длительные перелеты и путешествия? Бывает ли варикоз на руках? Угрожает ли заболевание молодёжи? Как работает — и помогает ли — компрессионная одежда? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге главный врач клиники «ФлебоЛайф», хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Николай Андреевич Спиридонов.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Что такое варикоз? И как с ним бороться?.Правда ли, что у мужчин варикоз бывает реже, чем у женщин? Является ли операция единственным спасением от варикоза? Как часто надо ходить к флебологу? Обсуждаем в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге с хирургом-флебологом, кандидатом медицинских наук, главным врачом клиники ФлебоЛайф Николаем Спиридоновым.

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