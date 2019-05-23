Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Заключительный матч «Зенита» в сезоне создает эффект «дежавю». Год назад сине-бело-голубые тоже прощались с болельщиками перед отпуском на «Газпром-Арене» и тоже в соперниках был записной аутсайдер – «СКА-Хабаровск», как и сейчас «Енисей», тоже официально оформил расставание с Премьер-лигой еще до визита в Санкт-Петербург.

Следующие сходство – отсутствие у «Зенита» турнирной мотивации, но при этом принципиальное значение матча. Год назад сине-бело-голубыми двигала мотивация скрасить впечатление болельщиков от провального сезона. В итоге – трибуны увидели шесть безответных мячей, покер Александра Ерохина и первый гол за «Зенит» Антона Заболотного и его кульбит в честь этого. Шансы болельщиков «Зенита» снова увидеть кульбит в исполнении Антона в ближайшее воскресенье – максимум средние.

В этот раз ответственность и мотивация у зенитовцев столь же высоки. Команде важно не только поддержать реноме безоговорочного чемпиона, но и создать себе и своим болельщикам праздничное настроение перед чемпионским парадом, который воскресным вечером команда совершит по рекам и дорогам Петербурга.

Все пятеро ведущих игроков, которым Сергей Семак предоставлял короткий отпуск, уже из него вернулись и готовятся к «Енисею». Которому на пощаду надеяться бессмысленно – в стартовом составе хозяев ожидаются все главные творцы чемпионства. И Ракицкий с Ивановичем, и Барриос с Жирковым, и конечно же, Дзюба с первым весенним голеадором чемпионата России Сердаром Азмуном. Высока вероятность, что с первых минут сыграют восстановившиеся от травм и ковавшие зенитовское золото на летнее-осеннем отрезке чемпионата Александр Ерохин и Далер Кузяев. Возможно, снова получит шанс доказать свое соответствие основному составу 20-летний Леон Мусаев, других экспериментов с молодежью не предполагается. Поэтому на «Енисей» обрушится сильнейший и мотивированный «Зенит».

Дополнительная интрига матча – завершение красноярского этапа карьеры Дмитрием Аленичевым. Его третья попытка в Премьер-лиге по результату вышла такой же, как первая – вылет в ФНЛ выглядел очевидным задолго до окончания чемпионата. Но если в «Арсенале» Аленичев даже после этого остался уважаем и авторитетен за долгий путь, который тренер прошел с клубом от любительских соревнований, то его история с «Енисеем» завершается бесславно. Две трети сезона работу Дмитрия Аленичева в Красноярске сопровождал шлейф скандальных историй. Болельщики реагировали на это призывами к тренеру избавить клуб от своего присутствия. Главный тренер по собственному желанию покидать Красноярск отказался. Результат остался прежним – команда так и осталась на дне таблицы. Поэтому 26 мая 2019 года стоит запомнить. Когда теперь Аленичеву предложат работу в Премьер-лиге?

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – крупная победа «Зенита». (4:0)