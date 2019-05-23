Тысячи изданий, маковое поле и встречи со знаменитостями: В Петербурге открылся Книжный салон-2019

В Петербурге стартовал Международный Книжный салон-2019, в 14-й раз объединивший десятки издательств, тысячи ярких обложек, концерты, дискуссии и круглые столы. В этом году событие посвятили столетию писателя и почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина. Дата салона совпала датой выхода его легендарной «Блокадной книги». Президент Российского книжного союза Сергей Степашин вспомнил, как сопровождал Даниила Александровича на открытии два года назад.

Книжный салон продлится до 26 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Был май месяц, солнечная погода. Он уже плохо ходил, на трибуны не поднимался. Он вообще не любил трибуны, - говорит Степашин. – Сидели с ним на стульчиках, говорили о жизни. У него тогда спросили, о чем вы пишете сейчас. А он ответил: «Пишу о чуде. Чудо, что мне почти сто лет. Я прошел войну, стал писателем. Это чудо».

На салоне можно создать собственную гравюру.Фото: Артем КИЛЬКИН

КУПИТЬ КНИГИ И ОТДОХНУТЬ НА МАКОВОМ ПОЛЕ

Основная часть экспозиции разместилась в здании Михайловского манежа. На прилавках тысячи книг: классика, современная литература, детские журналы, издания о медицине, психологии и даже магии. Здесь же открыты несколько культурных площадок, где проходят встречи со знаменитыми писателями. В одной из них раздает автографы мультипликатор Юрий Норштейн, в другой воспоминаниями о Данииле Гранине делится писатель Александр Мелихов. Чтобы обойти все стенды, уходит несколько часов.

Юрий Нортейн - легендарный советский и российский мультипликатор. Создатель мультиков - "Ежик в тумане", "Айболит" и "Каникулы Бонифация".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я каждый год прихожу на Книжный салон. В предыдущие годы я купила здесь книги, посвященные разным странам. И мне очень понравились издания «Комсомольской правды», -рассказывает покупательница Светлана Зорина. – Я много путешествую, мне это интересно. Но сделать красивые фотографии получается не всегда. А эти альбомы помогают сохранить память о тех местах, где я уже побывала. К тому же, цена у книг вообще смешная.

На Манежной площади можно приобрести книги издательского дома "Комсомольская правда".Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока взрослые сметают прилавки, маленькие посетители решают загадки в квесте по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города». На входе участникам вручают очки с зелеными стеклышками и маршрутную карту. На станциях они знакомятся со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, ищут болтунов и мигунов, и вспоминают, сколько волшебниц правили чудесной страной.

- Очки нужны для того, чтобы не ослепнуть от красоты нашего города, - улыбается сотрудница Татьяна Дерягина. – В них обязательно нужно прочитать заклинание, чтобы прогнать злую Бастинду. В перерывах между заданиями путешественники могут поваляться на маковом поле и почитать книжку. Главное – не уснуть.

Участники квеста набираются сил перед новыми заданиями.Фото: Артем КИЛЬКИН

"ПЕТЕРБУРЖЦЫ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ ЧИТАТЬ"

Взрослые тоже могут отвлечься от чтения и прогулок между стендами. Для них в манеже открыли спортивную площадку, где можно испытать себя и сдать нормы ГТО. В программе - приседания, прыжки в длину, отжимания, наклон и стрельба из винтовки.

Для посетителей работает электронный тир.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Жители нашего города всегда отличались тем, что любили читать, любили книги, - отметил во время церемонии открытия врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - Даже в блокадные годы книги были последним, что семьи отправляли в печь для обогрева.

Действующего градоначальника поддержал и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Девушки проверяли свою гибкость.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ленинградцев-петербуржцев всегда отличали и отличают любовь и уважение к хорошей литературе, - сказал Вячеслав Макаров. - На улицах, в метро, в общественном транспорте Северной столицы всегда очень много людей с книгами в руках. Очень важно, что книга не ушла из нашей жизни в современном цифровом мире.

Книжный салон завершит работу 26 мая. До этого времени здесь пройдет множество интересных лекций и презентаций. «Комсомольская правда» приглашает читателей на встречу с авторами книг «Спецоперация Крым-2014» и «Острая подача» - Виктором Баранцом и Екатериной Холоповой.

Для гостей Книжного салона установили столы с шахматами.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

В Петербурге стартовал Марафон добра Даниила Гранина. Петербуржцам предлагают поделиться книгами с сельскими библиотеками в разных уголках нашей страны. Чтобы присоединиться к акции, нужно оставить издания в желтых боксах, расположенных на Книжном салоне. Их можно купить на месте или принести из дома. Жанр и тематика любые. Единственное условие – они должны быть не старше 2010 года.