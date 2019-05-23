«Дело принципа»: Миллионер после суток в изоляторе судился с полицией из-за 500 рублей

500 рублей – сумма небольшая. Из-за такого штрафа в суд обычно не ходят. Уже слишком много мороки: заседания, исследования доказательств, оплата юристов. Проще оплатить и забыть как страшный сон. Или занять глухую оборону и молча саботировать. А для бизнесмена с миллионным оборотом полтысячи рублей и вовсе капля в море. Эта история, казалось, должна была закончиться в тот же день: заплатил и свободен. Но в Петербурге эта система дала сбой. Гендиректор местной компании «Стройбург» Александр Кудашев после штрафа за мат решил идти в бой и полгода доказывал, что был приличным…

Петербуржец пришел в отдел полиции со своим юристом. По словам адвоката, силовики попросили оставить их наедине с бизнесменом. Тот остался, что было дальше - неизвестно. Истории силовиков и коммерсанта разошлись. А разбираться в этом пришлось аж двум судьям.

Сотрудники в форме утверждают: «Кудашев в кабинете начал хамить, оскорблять, ругаться матом». После этого его решили препроводить до дома, чтобы тот забрал вещи. Но бизнесмен, по словам полицейских, и там не мог угомониться: «ругаться продолжил и на улице, на замечания не реагировал». После этого стражи порядка решили поместить коммерсанта в изолятор. Там глава строительной фирмы провел 25 часов. После чего пошел в наступление.

Мол, вел себя прилично и матом не ругался. ЗС такой жалобой после суток в ИВС он и отправился в суд. И представители Фемиды даже провели расследование. Судья не только допросил обе стороны, но и еще и посмотрел немые записи с камер видеонаблюдения. А после этого постановил – ругани в устах бизнесмена не было. И 500 рублей он может не платить.

- Видеофайлы отражают действия, жестикуляцию и артикуляцию, расстановку и последовательность передвижения Кудашева от кабинета до выхода из здания УМВД, - сухо говорится в решении судьи. – Судом установлено, что Кудашев каких-либо слов не произносил, замечаний от сотрудников полиции и граждан в его адрес не поступало. Содержания видеозаписи подтверждаются объяснениями самого Кудашева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710668" frameborder="0"></iframe> Видео, на котором судья не увидел мат.

Но дальше, еще более анекдотичнее. Решение районного суда вторую сторону вовсе не удовлетворило. И врио начальника отдела полиции, где все и происходило, подал апелляцию в городской суд. А в жалобе указал – на видео нет звука!

Но вердикт остался прежним.

- Мы подали в суд, чтобы доказать, что штраф выписан неправомерно, - пояснил «КП-Петербург» Александр Кудашев. - Представьте, что вы переходите дорогу, не нарушаете, а вам выписывают штраф и еще отправляют на 25 часов в изолятор. Поэтому мы и решили подать жалобу. Также мы отправили материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела на сотрудников полиции, которые, на наш взгляд, превысили свои полномочия.

Баталии из-за 500 рублей в итоге дошли до Следственного комитета и … обернулись уголовным делом за превышение должностных полномочий. Но прокуратура, изучив материалы дела, встала уже на сторону полиции и отменила постановление о возбуждении дела.

Чем закончится это противостояние, пока неизвестно. Александр Кудашев, по его словам, решил идти до конца. Его юристы уже подготовили новую жалобу.