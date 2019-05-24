Хватает ли Петербургу поликлиник и врачей

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Насколько доступна первичная медицинская помощь в Петербурге 00:00 00:00

Медицинская помощь должна быть качественной и доступной. Это одна из главных целей, которые ставятся сегодня перед российской системой здравоохранения. А как обстоят дела на практике? Мы поговорили об этом с ведущими экспертами на круглом столе в редакции «Комсомольской правды».

В пресс-центре «Комсомолки» собрались самые неравнодушные представители системы здравоохранения Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Жилье строят быстрее медучреждений

Что такое доступная медицинская помощь? Это когда быстро, удобно и без особых хлопот можно попасть на прием к врачу любой специализации (а не только к терапевту) и получить весь необходимый спектр диагностических и лечебных услуг. В Петербурге с этим проблем, казалось бы, вообще быть не должно: сегодня многие городские больницы оснащены не хуже, чем западные госпитали, да и в обычных поликлиниках работают грамотные врачи. Но пациенты продолжают жаловаться на очереди к специалистам, долгое ожидание обследований… Доля истины в этом есть, согласны специалисты, особенно когда речь идет о первичной медицинской помощи в новых районах.

- Всего в Петербурге около двухсот взрослых и детских поликлиник, и норматив по необходимому количеству посещений на тысячу жителей мы соблюдаем. Однако в городе ведется массовое жилищное строительство, что приводит к определенному дефициту медучреждений в новых микрорайонах, - говорит начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева. - Этот дефицит частично восполняют так называемые центры врачей общей практики, которые сейчас массово открываются в новостройках. Там нет узких специалистов, нет лучевой диагностики, так как в жилых домах невозможно ее размещение, но все равно это очень большое подспорье. Кроме того, в городе разработана адресно-инвестиционная программа, которая предусматривает строительство новых поликлиник.

Наш эксперт – Лариса Соловьева.Фото: Олег ЗОЛОТО

Помощь для новоселов

Система негосударственных центров врачей общей практики развивается в Санкт-Петербурге с 2013 года. Строится она на основе государственно-частного партнерства. Город получает возможность оперативно обеспечить жителей новых районов первичной медико-санитарной помощью, а частники берут на себя все организационные вопросы, связанные с «медициной шаговой доступности».

Как это работает? В жилых кварталах открываются поликлиники коммерческих компаний, но горожан они принимают бесплатно, по полису ОМС. В таких центрах нет узких специалистов и высокотехнологичной диагностики, однако на помощь всегда готовы прийти врачи общей практики.

- Они оказывают услуги в рамках своей компетенции. Каждый центр прикреплен к определенной поликлинике, и если пациенту требуется помощь узкого специалиста, врач общей практики выпишет направление, - говорит Лариса Соловьева.

- По этому направлению, опять же в рамках ОМС, можно будет попасть на прием к профильному доктору, - дополняет директор по развитию «Полис Евромед Груп» Георгий Каменев. - Не нужно повторно приходить к терапевту государственной поликлиники, чтобы получить направление.

Георгий Каменев: Взаимодействие государства и частного бизнеса как партнеров позволит в сжатые сроки решить множество проблем в отрасли здравоохранения.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но даже открытых центров общей практики в новых жилых микрорайонах Петербурга пока не хватает. А при открытии дополнительных офисов «семейных врачей» частники несут большие затраты.

- В новых районах, в которые мы приходим, нет государственной недвижимости, там вся недвижимость коммерческая, поэтому частная медицинская организация арендует помещения по коммерческим и высоким ставкам. При этом строительно-монтажные работы, оснащение, лицензирование, операционная деятельность и оказание бесплатных медицинских услуг - все это сегодня делается за счет инвестиций ряда негосударственных медицинских компаний и в том числе «Полис Евромед Груп», - поясняет Георгий Каменев. - Ускорить решение проблемы доступности медицинской помощи в новых жилых районах, а также помочь развитию конкуренции может частичное субсидирование платежей по аренде для объектов малого и среднего предпринимательства. Схема взаимодействия государства и частного бизнеса как партнеров позволит в сжатые сроки решить множество проблем в отрасли здравоохранения.

В Петербурге такая работа ведется. Сейчас городские застройщики обязаны резервировать помещения для центров врачей общей практики, так же как должны предусмотреть строительство садика или школы.

Еще один способ сделать медицину доступнее - и не только в новых районах - расширить формат полиса ОМС, чтобы в тех же центрах врачей общей практики люди не только получали первичную медпомощь, но и проходили минимальный набор обследований.

- В первичном звене, которое работает в новостройках, есть недообследованные пациенты, потому что делается упор на осмотры, а серьезной диагностики, такой как ФГДС, колоноскопия, нет. В итоге люди вынуждены обращаться в поликлиники или платные центры, - говорит директор по развитию больницы Святого Великомученика Георгия Ирина Соколова. - Наверное, если бы формат полиса был немножко расширен и в центрах не только принимали врачи общей практики, но и была бы возможность сдать минимальный набор анализов, то жалоб на недоступность первичной медицинской помощи было бы меньше.

Директор по развитию больницы Святого Великомученика Георгия Ирина Соколова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Диагностика стала доступнее

Медицине Петербурга, безусловно, есть куда расти и развиваться, но в целом ситуация в здравоохранении Северной столицы гораздо лучше, чем в других регионах России. Наши эксперты в этом оказались единодушны.

- В Петербурге собрано много высокотехнологичных медицинских институтов. Их больше, чем во всей стране! Даже в Москве столько нет, - говорит заместитель главного врача Клинической больницы № 122 имени Соколова по поликлиническому разделу, профессор, заслуженный врач России Альберт Полянин. - Много высококлассных специалистов, но и город большой, на всех врачей может не хватать. Кроме того, до них еще нужно дойти, то есть получить направление первичных специалистов. Но в целом, если человеку необходимо получить высококлассную консультацию, ему необязательно ехать за границу: у нас такая же техника, все такие же лабораторные исследования, все то же самое.

Альберт Полянин: В Петербурге много высококлассных специалистов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Доступна петербуржцам и качественная диагностика: пройти обследования по полису ОМС можно не только в государственных, но и в некоторых частных клиниках.

- Мы проводим обследования, в том числе компьютерную томографию, по ОМС, и попасть на прием можно в течение нескольких дней. А в регионах люди ждут неделями и месяцами, многие в итоге приезжают в Петербург, - говорит президент медицинского холдинга «Медика» Нина Ботерашвили. - И к специалистам государственных медучреждений сегодня попасть намного легче, чем, например, несколько лет назад. Вот по качеству специалистов в государственных клиниках есть вопросы: возможно, стоит больше вкладываться в обучение кадров. За вторым мнением горожане все-таки идут в частные центры. Особенно по пренатальной диагностике, акушерству, гинекологии.

Президент медицинского холдинга «Медика» Нина Ботерашвили.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

В этом году в Петербурге планируется открыть пятнадцать центров врачей общей практики и две поликлиники. В Приморском районе должна открыться взрослая поликлиника на Вербной улице, в Петродворцовом - детская поликлиника на Львовской. Планируется к вводу в эксплуатацию поликлиника в Красносельском районе, в жилом квартале «Балтийская жемчужина». Есть и другие объекты, запланированные в адресной инвестиционной программе.

КСТАТИ

Теперь необязательно ехать в город

С 1 мая в садоводствах Ленобласти начали работать медпункты для петербуржцев, выезжающих за город. В прошлом году медики принимали дачников в 34 медицинских пунктах, в этом к ним прибавится еще три. Попасть к доктору можно по полису ОМС.

- Самые частые поводы к обращению: травмы - около половины обращений, гипертонические кризы, сердечно-сосудистые заболевания. Также это различные случаи оказания экстренной, неотложной помощи: астматический статус, анафилактический шок, почечная колика, химические ожоги, осложнения сахарного диабета и так далее. Среди пациентов в основном пожилые люди и дети, - рассказывает Георгий Каменев, - поэтому наши основные специалисты - это врачи общей практики, которые принимают и детей и взрослых. Но дополнительно в 2019 году будет продолжена и практика по организации выездных бригад врачей-специалистов. Это уже консультации неврологов, офтальмологов, кардиологов, а также проведение ультразвуковых исследований, экспресс-диагностики организма, лабораторные анализы. Также врачи разъясняют информацию о правах пациента в системе ОМС.