В аэропорту Пулково пенсионерка упала с трапа

Несчастный случай произошел в Пулково. Пассажирка пострадала, когда спускалась с трапа. В больницу она попала с серьезными травмами.

Самолет прибыл в Северную столицу ночью 24 мая. После приземления пассажиры начали покидать салон. Среди них была женщина 1945 года рождения. Вместе с остальными прилетевшими пенсионерка спускалась по лестнице вниз. Когда до земли оставалось несколько метров, она оступилась и рухнула с трапа на асфальт.

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе аэропорта, пострадавшей экстренно оказали медицинскую помощь. На место приехала машина скорой, которая госпитализировала пассажирку в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

- Произошло все на нижних ступенях. Человек просто оступился, - сообщает пресс-секретарь «Воздушных ворот» Маргарита Потехина. - Оборудование аэропорта исправно, на других пассажиров эта ситуация никак не повлияла.

Как раньше писала «Комсомольская правда», что полтора года назад аэропорт Пулково заменил часть трапов. Произошло это после трагедии, когда после падения с лестницы скончалась маленькая девочка. Позднее в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что во время ремонта конструкции работники аэропорта заменили его опорную ось, установив самодельный аналог. Было заведено уголовное дело.