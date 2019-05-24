2019-05-24T16:24:21+03:00
Происшествия

Бандитский Петербург: Вымогатели заставили жертву самостоятельно копать себе могилу

Похитители дали в руки избитого петербуржца лопату и потребовали рыть землю
Лилия КОЗЛОВА
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В Волхове осудят людей, которые из-за денег похитили мужчину и заставляли рыть его могилуВ Волхове осудят людей, которые из-за денег похитили мужчину и заставляли рыть его могилуФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Бандитский Петербург», несмотря на то, что 1990-е уже давно позади, продолжает жить. В прошлом году местный житель пережил по-настоящему большой страх. Четверо его знакомых решили кинуть мужчину на деньги: придумали какой-то несуществующий долг, который повесили на свою жертву, и стали требовать деньги. В подтверждении своих серьезных намерений, похитители даже применили киношный трюк и заставили похищенного самого копать себе яму.

- Следственные органы в городе Волхов закончили расследование уголовного дела о похищении человека, насилии и вымогательстве, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Вымогатели заставили жертву копать себе могилу.

Банда похитителей и их жертва были знакомы заранее. Когда-то они вместе работали в такси. Сначала коллеги мило и компанейски общались, но спустя некоторое время у каждого из них появился конфликт с пострадавшим. И все они касались денег. В итоге, решить все вопросы трое мужчин 21, 24 и 25 лет, а также одна 28-летняя девушка, посчитали нужным не самым безобидным способом.

Представив себя настоящими похитителями и решив, что все «море по колено», и придумали коварный план мести. В ночь на 28 октября 2018 года было решено провернуть план похищения петербуржца.

В тот вечер рядом с ним была 28-летняя девушка. В какой-то момент она начала тяжело вздыхать и корчить лицо, изображая плохое самочувствие. Как настоящий джентльмен, петербуржец отправился в аптеку за лекарствами для подруги. Однако на улице его уже поджидали обиженные парни. Увидев жертву, они быстро затолкали его в машину и вывезли в лес Всеволожского района Ленобласти.

Войдя во вкус после «успешного» похищения, парни стали угрожать и требовать у мужчины два миллиона рублей в счет погашения несуществующего долга. Также они избили жертву до жуткого состояния: били его руками, ногами и даже бейсбольной битой по голове.

Ну, а чтобы убедить в серьезности своего намерения, похитители применили метод устрашения, который используют только настоящие гангстеры из Бронкса или Чикаго. Бросив в ноги жертве лопаты, один из киднеперов приказал: «Копай себе могилу».

Несчастного приковали наручниками и держали до самого спасения полиции Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Несчастного приковали наручниками и держали до самого спасения полицииФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Увы, на этом мучения петербуржца не закончились. Благо, в могилу его так и не сбросили, но обращались не лучшим образом. После сцены в импровизированном детективе, мужчину отвезли в дом в деревне Черноушево Волховского района Ленобласти, где при помощи наручников и стального троса приковали несчастного и держали вплоть до момента его освобождения сотрудниками полиции.

Мужчину освободили, соучастников задержали и теперь им предстоит попытка оправдаться в суде. Сейчас все четверо находятся под стражей. Надо отметить, что трое из банды, 24 и 25 летние парни и женщина, уже проходили процедуру суда. У каждого за плечами есть уголовные дела: кражи, грабежи, разбои и наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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