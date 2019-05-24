Главный врач клиники Longa Vita Консуэло АШИРОВА: Обидно умирать от болезни, которую можно лечить

Россия - страна с высоким уровнем смертности от рака. Но статистика по Петербургу опережает даже эти показатели. Специалисты объясняют это недостаточным вниманием к профилактике. Онкологические учреждения просто завалены уже возникшими случаями рака, и на предотвращение недуга попросту нет ни времени ни сил. К тому же участковые врачи, к сожалению, далеко не всегда знакомы с принципами профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, поэтому чаще всего пациент попадает в поле зрения медиков, когда уже поздно.

- Часто рак выявляется случайно, когда человек обращается к врачу с совершенно другой проблемой. Поэтому очень важно проводить периодические профилактические обследования (чек-апы), в том числе с целью ранней диагностики рака. Это позволит значительно сократить смертность, - говорит главный врач клиники Longa Vita Консуэло Аширова.

Профилактика и раннее выявление онкозаболеваний - в приоритете у этой многопрофильной клиники. Longa Vita (в переводе «долгая жизнь») оснащена высокоточным диагностическим оборудованием экспертного класса, практически все врачи имеют сертификат по специальности «онкология». Одно из сильнейших направлений - эндоскопия: в центре работают опытные специалисты по диагностике и лечению рака желудочно-кишечного тракта.

Кабинет эндоскопии в клинике Longa Vita. Фото: Клиника Longa Vita.

Всех пациентов, которые приходят в клинику с самыми разными жалобами, обязательно «посмотрят на онкологию». Это не значит, что вам придется проходить дополнительные обследования. Врач назначит стандартный набор анализов, просто «прочитает» их с точки зрения профилактики рака. Если ничего не найдут - пациенту напомнят, какие обследования и когда нужно проходить. А при малейшем подозрении тут же направят в специализированное медицинское учреждение.

- Когда человеку ставят диагноз «онкология», он переживает несколько стадий: сначала не верит, что болен, потом впадает в состоянии паники, а затем начинает метаться в поисках лучших врачей и клиник. И на этом этапе зачастую теряется больше всего времени, которое для таких пациентов очень дорого, - продолжает Консуэло Аширова. - У нашей клиники выстроены партнерские отношения с ведущими онкологическими центрами Петербурга, что позволяет обеспечить этапность и преемственность лечения.

Несмотря на то что клиника Longa Vita открылась совсем недавно - в феврале, ее доктора уже помогли нескольким пациентам вовремя обнаружить рак и получить своевременную помощь.

В планах Longa Vita - проведение скрининга колоректального рака среди населения города. Это один из самых распространенных видов онкозаболеваний, причем излечимый при своевременной диагностике.

- Обидно и досадно умирать от болезней, которые можно если не полностью вылечить, то добиться состояния стойкой ремиссии. Именно поэтому мы делаем упор на раннюю диагностику, - говорит Аширова. - Наша основная задача - увеличить продолжительность здоровой и активной жизни наших пациентов, ведь жить интересно, когда ты здоров!

Конкретно:

клиника Longa Vita: Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, 31.

Телефон: 8 (812) 339-62-62.

Сайт: longavitas.ru

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