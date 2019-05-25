2019-05-25T10:40:33+03:00
Происшествия

В Петербурге на ходу загорелся автобус с рабочими

Инцидент произошел около 7:20 утра на Приморском шоссе [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В автобусе выгорели моторный отсек и частично салон. Фото: Владислав Прокофьев, «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте.В автобусе выгорели моторный отсек и частично салон. Фото: Владислав Прокофьев, «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте.
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Несколько страшных минут пришлось пережить рабочим, ехавшим утром, 25 мая, по Приморскому шоссе. Не доезжая 300 метров до строящегося «Лахта-центра», автобус, который их перевозил, неожиданно вспыхнул. Об инциденте рассказали пользователи группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте.

- На Приморском шоссе горит автобус, - написали очевидцы в социальной сети. - Рабочих выводят из салона.

На видеозаписи, приложенной к посту, видно, что пламя охватило моторный отсек в задней части автобуса. На место происшествия вызвали спасательные службы. До их приезда водитель и пассажиры сами пытались потушить огонь, поливая его водой из ведер.

В Петербурге на ходу вспыхнул автобус с рабочими.Инцидент произошел 25 мая на Приморском шоссе. Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб ВКонтакте

- В 8:17 пожар удалось ликвидировать, - сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. – К ликвидации привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.У автобуса выгорел моторный отсек и частично обгорел салон.

Сведения о пострадавших, уточняют в ведомстве, к ним не поступали – все рабочие оперативно покинули транспорт еще до того, как огонь разгорелся в полную силу.

Пожар в автобусе на Приморском шоссе.По счастью, рабочие покинули салон до того, как огонь разгорелся в полную силу.

Что именно случилось на шоссе, пока не известно. Тем временем у пользователей соцсетей уже нашлось свое объяснение:

- Видел позавчера этот автобус, - рассказал один из очевидцев. - Из него на полном ходу лилась кипящая вода. Видимо, что-то не так с системой охлаждения было.

Детали случившегося сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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