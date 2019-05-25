Ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Событие, которое анонсировал сегодня Балтийский завод, наконец-то состоялось. Стальной титан водоизмещением почти 34 000 тонн, один из самых мощных и больших атомоходов во всем мире «Урал» сошел на воду в Петербурге. Еще немного – и он отправится в первый поход к суровым полярным краям.

- «Урал» - ледокол проекта 22220, - сообщает пресс-служба Балтийского завода. – Как и ранее спущенные на воду суда – «Арктика» и «Сибирь» - он предназначен для обслуживания Северного морского пути и помощи кораблям, следующим от месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов к странам Азиатско-Тихоокеанского рынка.

Характеристики «Урала» впечатляют. Длина – 173 метра, почти с два футбольных поля. Ширина – 34. Высота – почти с пятиэтажный дом. Этот монстр, несущий на борту ядерную силовую установку мощностью 60 мегаватт, способен, не теряя скорости, проламывать лед толщиной в три метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710983" frameborder="0"></iframe> На воду Большой Невы спустили атомный ледокол «Урал».

- При этом «Урал», как и другие корабли проекта 22220, универсален – добавляют в пресс-службе. – Благодаря новой системе осадки он может работать как на глубокой воде, так и в руслах небольших полярных рек.

Церемония спуска ледокола на воду прошла на Балтийском заводе. Традиционную бутылку шампанского о новенький борт разбила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – как ранее сообщали СМИ, именно она станет «крестной мамой» могучего корабля вслед за председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой (она «крестила» «Арктику») и Спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко (ее определили в крестные матери к «Сибири»). По окончании торжественных церемоний Набиуллина объявила, что ЦБ в скором времени выпустит юбилейную монету в честь атомного ледокольного флота России.

В отличие от предшественниц – «Арктики» и «Сибири» - «Урал» сошел со стапелей уже с загруженными реакторными установками и с практически полностью оснащенной системой электродвижения. Это позволит упростить труд судостроителям, сократить расходы и сроки сдачи проекта. Как ожидается, в эксплуатацию новый ледокол введут в 2022 году.