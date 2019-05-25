"Эмочка" и "Зеленоглазое такси": чем удивил гостей и жителей Петербурга парад ретро-транспорта

Петербург потихоньку разогревается перед Днем города. Мы уже рассказывали вам сегодня про «Такс Парад» в саду Академии Художеств. А теперь расскажем про еще одно отличное мероприятие, не менее увлекательное, но куда более масштабное. В преддверии праздника по улицам Северной столицы прошел парад ретро-транспорта.

Поверьте, это стоило увидеть своими глазами. В 11;40 с Морской набережной Васильевского острова стартовала огромная колонна техники. 250 машин - от маленьких и юрких легковушек до представительных автобусов и огромных грузовиков.

Тест на возраст: катались на таком?Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже на людей, в принципе далеких от автомобильной тематики, это зрелище производило впечатление – тем более что ретро-транспорт на улицах современного Петербурга смотрится удивительно гармонично. Наметанный же глаз без труда различал в составе колонны совершенно уникальные и удивительные автомобили – благо, таких было превеликое множество.

Так, например, только здесь можно было увидеть первый советский междугородный автобус – «усатый» ЗИС-127. Реставраторы постарались на славу – для своих преклонных лет (эту модель сняли с производства еще в 1961 году) выглядел «старичок» невероятно солидно. Гофрированные борта, хромированные детали в фирменном «американском» стиле – даже жаль, что такие больше не ходят.

На параде можно было увидеть не только "мирную", но и военную техникуФото: Олег ЗОЛОТО

- Всего в параде приняли участие 50 раритетных автобусов и троллейбусов, - рассказали «КП» в ГУП «Пассажиравтотранс». – Так, кроме ЗИС-127 зрители смогли увидеть «Экарус» 1972 года выпуска. Таких во всем мире сохранилось всего пять штук.

Эти старички еще дадут фору молодым!Фото: Олег ЗОЛОТО

Представили публике и другие уникальные авто, никак не связанные с общественным транспортом. По улицам города с ветерком прокатилась легендарная «Эмка» - ГМЗ М-1, один из первых в стране массовых легковых автомобилей и настоящий символ эпохи. Проследовал за ней ГАЗ М-20 – не менее легендарная «Победа», Двигался в колонне немецкий DKW – трофейный, еще военных времен, с деревянным кузовом. Летела «Волга» с зеленым «огоньком» - интересно, многие ли из наблюдателей при виде нее принялись напевать про себя «Зеленоглазое такси»?..

Антуражный костюм - залог успешного погружения в давно минувшую эпохуФото: Олег ЗОЛОТО

- На парад собрались участники из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии, - отметили в «Пассажиравтотрансе». – Это зрелище не имеет аналогов в мире ни по масштабу, ни по наполнению.

Сейчас вся ретро-техника – а это, напомним, 250 самых разных авто – выставлена на Инженерной улице. Импровизированный музей под открытым небом будет работать до 20:00. Так что если вы еще не там – поспешите. Весь транспорт можно детально рассмотреть внутри и снаружи, посидеть за рулем и сделать фото на память.