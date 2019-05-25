2019-05-25T22:03:29+03:00
Политика

Многодетная мать Анна Банщикова поделилась секретом стройности

44-летняя актриса предстала в образе юной наездницы
Ольга МЕДВЕДЕВА
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В 44 года Анна Банщикова остается подтянутой и молодой. Фото: InstagramВ 44 года Анна Банщикова остается подтянутой и молодой. Фото: Instagram
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Актриса театра и кино, мать троих детей Анна Банщикова активно общается со своими подписчиками в Instagram. При этом она весьма откровенна. Так недавно звезда сериала «Ищейка» огорошила народ заявлением, что ненавидит ЗОЖ, но обожает селедку иваси и сосиски со сметаной. Правда, судя по ее фотографиям, опубликованным в соцсети за последнее время в это поверить сложно. Потому, как актриса выглядит идеально.

Несколько часов назад на странице Анны появились очередное фото, где она предстала в образе очаровательной юной наездницы.

Актриса просто влюбилась в коня по имени Гриша. Фото: Instagram

Актриса просто влюбилась в коня по имени Гриша. Фото: Instagram

Поклонники не поняли, как при таких предпочтениях в еде можно так быстро похудеть. И, конечно, засыпали Анну вопросами в комментариях: «Еще недавно в «Ищейке» вы были на три размера больше. А теперь такая стройная!», «Мама троих детей, а выглядите, как девочка!». Отвечая на вопросы, Банщикова призналась, что занимается йогой, а недавно в ее жизни появилось еще одно увлечение - верховая езда.

- Мы подружились с Гришей! Какой же он грациозный, и какой в нем покой!, - написала звезда в микроблоге.

Напомним, Анна родилась и выросла в Петербурге. Она потомственная актриса. Получив профильное образование, несколько лет работала в Театре им. Комиссаржевской. Была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым. Сейчас в браке с бизнесменом Всеволодом Шахановым воспитывает 11-летнего Михаила и 9-летнего Александра и 2-летнюю Марию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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