«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Заключительный матч «Зенита» в сезоне создает эффект «дежавю». Год назад сине-бело-голубые тоже прощались с болельщиками перед отпуском на «Газпром-Арене» и тоже в соперниках был записной аутсайдер – «СКА-Хабаровск», как и сейчас «Енисей», тоже официально оформил расставание с Премьер-лигой еще до визита в Санкт-Петербург.

В этот раз ответственность и мотивация у зенитовцев столь же высоки. Команде важно не только поддержать реноме безоговорочного чемпиона, но и создать себе и своим болельщикам праздничное настроение перед чемпионским парадом, который воскресным вечером команда совершит по рекам и дорогам Петербурга. По случаю заключительного матча сезона из временного отпуска вернулись шестеро ведущих игроков "Зенита" - Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Держись, "Енисей"!

А болельщикам - до скоро встречи на "Газпром-Арене"!