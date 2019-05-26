2019-05-26T11:05:01+03:00
Спорт

«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Максим МИХАЛКО
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"Зенит" - "Енисей" матч 26 мая 2019 года"Зенит" - "Енисей" матч 26 мая 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Заключительный матч «Зенита» в сезоне создает эффект «дежавю». Год назад сине-бело-голубые тоже прощались с болельщиками перед отпуском на «Газпром-Арене» и тоже в соперниках был записной аутсайдер – «СКА-Хабаровск», как и сейчас «Енисей», тоже официально оформил расставание с Премьер-лигой еще до визита в Санкт-Петербург.

В этот раз ответственность и мотивация у зенитовцев столь же высоки. Команде важно не только поддержать реноме безоговорочного чемпиона, но и создать себе и своим болельщикам праздничное настроение перед чемпионским парадом, который воскресным вечером команда совершит по рекам и дорогам Петербурга. По случаю заключительного матча сезона из временного отпуска вернулись шестеро ведущих игроков "Зенита" - Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Сердар Азмун и Артем Дзюба. Держись, "Енисей"!

А болельщикам - до скоро встречи на "Газпром-Арене"!

Прямая трансляция "Зенит" - "Енисей" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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