Барабанщики установили мировой рекорд на День города в Петербурге 26 мая 2019 года
Радостные аплодисменты и ликование толпы. Так встретили петербуржцы новость о новом рекорде Гиннеса, установленного сегодня, 26 мая 2019 года, на День города в Северной столице. Колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла утром в воскресение на Невский проспект, чтобы исполнить самое массовое барабанное крещендо в мире. И им это удалось. Специально для того, чтобы зафиксировать рекорд, в Петербург из Лондона прибыл представитель Книги Гиннеса Правин Патель.
На День города в Петербург съехались барабанщики со всей РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
- Есть рекорд! 556 барабанов, - торжественно объявил Патель.
Рекорд естьФото: Артем КИЛЬКИН
Значимое событие началось с разогрева. Музыканты исполнили самое массовое тутти в России. А следом выстроились в три ряда и начали отбивать ритм крещендо, «передавая» ритм друг другу. Так они прошли весь Невский проспект. Сотни зрителей радостно приветствовали барабанщиков, поддерживали их и болели, сжав кулаки.
Музыканты выстроились в три ряда, чтобы исполнить крещендоФото: Артем КИЛЬКИН
Красочные костюмы музыкантов поразили петербуржцевФото: Артем КИЛЬКИН
Надо отметить, что прошлый рекорд был установлен сравнительно недавно, 23 марта 2019 года. Это произошло в Сан-Паулу, в Бразилии. Но тогда крещендо исполнили всего 104 музыканта. По сравнению с массовым выступлением в Петербурге – это ничто.
В установлении рекорда приняли участие и юные барабанщикиФото: Артем КИЛЬКИН
Это грандиозное событие запомнится надолгоФото: Артем КИЛЬКИН
Кстати, для установки рекорда в Петербург специально съехались коллективы со всей России. Их парадные костюмы поразили красотой и яркостью жителей и гостей города. Здесь можно было увидеть прекрасных барабанщиц в элегантных военных кителях, белых морских костюмах и даже в национальной одежде.
Многие были в национальных костюмахФото: Артем КИЛЬКИН
Прекрасные барабанщицы заводили толпуФото: Артем КИЛЬКИН
Сертификат, подтверждающий установленный рекорд получил председатель комитета по культуре Константин Сухенко, который не мог скрыть радость после такого значимого и яркого события.
ИСТОЧНИК KP.RU