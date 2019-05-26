2019-05-26T15:55:38+03:00
Общество

Барабанщики установили мировой рекорд на День города в Петербурге 26 мая 2019 года

Более 556 барабанов исполнили самое массовое крещендо на Невском проспекте [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Барабанщики установили мировой рекорд Гиннеса по крещендо в Петербурге 26 мая 2019 годаБарабанщики установили мировой рекорд Гиннеса по крещендо в Петербурге 26 мая 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Радостные аплодисменты и ликование толпы. Так встретили петербуржцы новость о новом рекорде Гиннеса, установленного сегодня, 26 мая 2019 года, на День города в Северной столице. Колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла утром в воскресение на Невский проспект, чтобы исполнить самое массовое барабанное крещендо в мире. И им это удалось. Специально для того, чтобы зафиксировать рекорд, в Петербург из Лондона прибыл представитель Книги Гиннеса Правин Патель.

На День города в Петербург съехались барабанщики со всей России Фото: Артем КИЛЬКИН

На День города в Петербург съехались барабанщики со всей РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

- Есть рекорд! 556 барабанов, - торжественно объявил Патель.

Рекорд есть Фото: Артем КИЛЬКИН

Рекорд естьФото: Артем КИЛЬКИН

Значимое событие началось с разогрева. Музыканты исполнили самое массовое тутти в России. А следом выстроились в три ряда и начали отбивать ритм крещендо, «передавая» ритм друг другу. Так они прошли весь Невский проспект. Сотни зрителей радостно приветствовали барабанщиков, поддерживали их и болели, сжав кулаки.

Музыканты выстроились в три ряда, чтобы исполнить крещендо Фото: Артем КИЛЬКИН

Музыканты выстроились в три ряда, чтобы исполнить крещендоФото: Артем КИЛЬКИН

Красочные костюмы музыкантов поразили петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочные костюмы музыкантов поразили петербуржцевФото: Артем КИЛЬКИН

Надо отметить, что прошлый рекорд был установлен сравнительно недавно, 23 марта 2019 года. Это произошло в Сан-Паулу, в Бразилии. Но тогда крещендо исполнили всего 104 музыканта. По сравнению с массовым выступлением в Петербурге – это ничто.

В установлении рекорда приняли участие и юные барабанщики Фото: Артем КИЛЬКИН

В установлении рекорда приняли участие и юные барабанщикиФото: Артем КИЛЬКИН

Это грандиозное событие запомнится надолго Фото: Артем КИЛЬКИН

Это грандиозное событие запомнится надолгоФото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, для установки рекорда в Петербург специально съехались коллективы со всей России. Их парадные костюмы поразили красотой и яркостью жителей и гостей города. Здесь можно было увидеть прекрасных барабанщиц в элегантных военных кителях, белых морских костюмах и даже в национальной одежде.

Многие были в национальных костюмах Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие были в национальных костюмахФото: Артем КИЛЬКИН

Прекрасные барабанщицы заводили толпу Фото: Артем КИЛЬКИН

Прекрасные барабанщицы заводили толпуФото: Артем КИЛЬКИН

Сертификат, подтверждающий установленный рекорд получил председатель комитета по культуре Константин Сухенко, который не мог скрыть радость после такого значимого и яркого события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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