2019-05-26T19:03:03+03:00
Спорт

«Зенит» - «Енисей» 26 мая 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) Итоговый счет, голы, статистика игроков
Максим МИХАЛКО
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"Зенит" - "Енисей" 26 мая 2019 года в Петербурге"Зенит" - "Енисей" 26 мая 2019 года в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Первый тайм:

Первый тайм был похож на движение по улице с односторонним движением. Почти вся игра шла на половине поля «Енисея» - зенитовцы быстро отбирали мяч у соперника, долго разыгрывали его перед штрафной, но голевые моменты возникали редко. Даже приведший к пенальти момент не выглядел голевым – мяч после удара со штрафного Ракицкого попал в руку игроку «Енисея», что судья посчитал нарушением. Пенальти реализовал Сердар Азмун, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Гости появлялись на половине «Зенита» редко, но почти каждый раз это приводило к опасности. Но с дальними ударами Андрей Лунев справлялся уверенно, а удары с близкого расстояния пролетели мимо.

Второй тайм:

После перерыва соотношение по владению мячом стало выравниваться, но атаки «Зенита» стали чаще доходить до выверенных передач и ударом. Сначала Жирков набросил мяч на линю вратарской – головой удвоил счет Дриусси. Через три минуты уже «штатный» распасовщик «Зенита» Артем Дзюба нашел в центре штрафной Александра Ерохина, который пробил вратаря ударом низом.

«Енисей» продолжил комбинировать, сочетая длительные розыгрыши с дальними ударами. После быстрой атаки ворот «Зенита» спаслся штанга – потом Лунев. А сразу после этого снова на первом плане оказался Дриусси – получив мяч от Дзюбы, зенитовский аргентинец обыгрался в касание с Азмуном и с трех метров расстрелял ближний угол.

Гостей хватило на гол престижа Дмитрия Торбинского, но это не омрачило празничное настроение болельщиков. Помимо радости от победы и чемпионства трибуны тепло проводили защитника «Зенита» Луиша Нету, сыгравшего сегодня за сине-бело-голубых последний матч. Спасибо, Нету, спасибо, болельщикам, спасибо «Зенит»! Следующий матч команда проведет 6 июля в Москве – на Суперкубок с «Локомотивом». А пока – отпуск и наслаждение от золотого сезона!

«Зенит» - «Енисей» 4:1 (1:0)

«Зенит»: Лунев, Анюков (Маммана, 80), Нету (Заболотный, 88), Ракицкий, Жирков, Ерохин, Оздоев, Мак (Смольников, 46), Дриусси, Дзюба, Азмун

«Енисей»: Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Рожков, Торбинский, Хубулов (Савичев, 65), Семакин, Комков, Кутьин (Костюков, 82)

Голы: Азмун, 26 (пен.), Дриусси, 57; Ерохин, 60; Дриусси, 71; Торбинский,84

Предупреждения: Кутьин, 26; Ерохин, 50

26 мая. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 50 073 зрителя.

Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)

ИСТОЧНИК KP.RU

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