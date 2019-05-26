2019-05-26T20:19:59+03:00
Происшествия

Двигатель самолета из Пекина отказал в небе над Петербургом

Аэробус китайской компании экстренно сел в аэропорту Пулково
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На подлете к Петербургу у самолета из Китая отказал двигательНа подлете к Петербургу у самолета из Китая отказал двигательФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В соцсетях около семи часов вечера в воскресение, 26 мая 2019 года, стали писать о пожаре самолета в Пулково. Петербуржцы переполошились, ведь после печальной трагедии со сгоревшим бортом в московском аэропорту, многие напуганы. Экстренные службы быстро выехали на место. Благо, их помощь не потребовалось. Оказалось, что никакого возгорания не было. Однако у самолета действительно были проблемы, и он совершил аварийную посадку.

- При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на посадочную полосу к самолету компании Hainan Airlines рейса HU 7965. В итоге, благодаря своевременному запросу, и работе экипажа, борт успешно совершил посадку в Пулково и встал на место стоянки около 19:00.

Всего на борту самолета находились 251 пассажир. Никто не пострадал и все чувствуют себя хорошо. Людей высадили в терминал в штатном режиме.

Пулково продолжает работать без перебоев. На другие рейсы в аэропорту ситуация не повлияла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым
Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь
Мать и ее 13-летнюю дочь похитили и насиловали на съемной квартире в Петербурге
На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом
Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала
«Зенит» попросил болельщиков не устраивать беспорядки перед заключительным матчем сезона
Полицейского порезали в ночной потасовке в кафе Ленобласти
Двое подростков попали в больницу Петербурга с отравлением веществами, один из них сбежал
День города в Петербурге 26 мая первыми отметят велосипедисты
Ночью на КАД фура смяла «Хендай», погиб пассажир
Погода на 26 мая в Петербурге: В День города пройдут кратковременные дожди
В Петербурге автоледи одним махом разбила пять машин
Футбольный клуб «Зенит» обратился к болельщикам из Петербурга
В Колпинском районе Петербурга утонул 8-летний мальчик
В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за преступление шестилетней давности
В Петербурге в Московском парке Победы установили книгу в человеческий рост
В Заксобрании прокомментировали победу режиссера из Петербурга на Каннском кинофестивале
Петербург признали литературной столицей России
В Петербурге стартовал парад ретро-транспорта
Петербургское кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, спасли от закрытия
Дожди и тучи: на День города в Петербурге ожидается пасмурная погода
В Московском районе Петербурга пятиклассник угрожал восьмикласснику пистолетом
В Петербурге спустят на воду атомный ледокол «Урал»
В Петербурге программу материальной помощи нуждающимся продлили до 2022 года
По Петербургу гуляла лама в костюме Бэтмена