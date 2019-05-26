Двигатель самолета из Пекина отказал в небе над Петербургом

В соцсетях около семи часов вечера в воскресение, 26 мая 2019 года, стали писать о пожаре самолета в Пулково. Петербуржцы переполошились, ведь после печальной трагедии со сгоревшим бортом в московском аэропорту, многие напуганы. Экстренные службы быстро выехали на место. Благо, их помощь не потребовалось. Оказалось, что никакого возгорания не было. Однако у самолета действительно были проблемы, и он совершил аварийную посадку.

- При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на посадочную полосу к самолету компании Hainan Airlines рейса HU 7965. В итоге, благодаря своевременному запросу, и работе экипажа, борт успешно совершил посадку в Пулково и встал на место стоянки около 19:00.

Всего на борту самолета находились 251 пассажир. Никто не пострадал и все чувствуют себя хорошо. Людей высадили в терминал в штатном режиме.

Пулково продолжает работать без перебоев. На другие рейсы в аэропорту ситуация не повлияла.