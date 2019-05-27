Сердобольные водители из Карелии могут насмерть «закормить» медведя-попрошайку

Снимок фотографа из Карелии Ильи Тимина вошел в недельный ТОП-5 журнала National Geographic. Картина, которую он запечатлел, на первый взгляд кажется доброй и милой: дорожные рабочие делятся обедом с медведем, вышедшим на шоссе. Но по словам самого Ильи, за ней скрывается без пяти минут драматическая история.

Неожиданная встреча произошла 6 мая в Беломорском районе Карелии.

- Мы ехали по федеральной трассе и притормозили на обочине, потому что увидели нечто необычное, - рассказал Илья на своей страничке в социальных сетях. – «Необычное» оказалось медведем. Он резво бросился к нашему автомобилю, подождал, а потом бросился к следующему, который ехал позади.

Как оказалось, медведь вовсе не нападал, а выпрашивал еду. Со второй машиной ему повезло больше – дорожные рабочие, которые в ней ехали, угостили потапыча обедом, пощелкали на телефоны и укатили по своим делам. Илья же в это время успешно воспользовался моментом – выбрался из салона и сделал несколько кадров грозного хищника.

В прошлом году подобная история закончилась трагедией: медведя, привыкшего клянчить еду, насмерть сбила машина. Фото: Илья Тимин (vk.com/timini?w=wall95551542_17838)

- Зная его ловкость – старался не пропустить момент, когда запрыгивать с камерой в автомобиль будет поздно, - вспоминает герой-фотограф. – Да и в автомобиле безопасность относительная: стоит начать открывать окошко - зверь ждет подачку. А если подачки нет - пробует атаковать. Стоит ему только коготок запустить в щель между стеклом и рамой - он выломает окно вместе с дверью. Результаты его действий на пасеках в Карелии я видел много раз - разорванные стены каркасных домов, скомканные в узел металлические подставки под ульи. Опасно.

Впрочем, для самого Ильи все закончилось благополучно. А вот для зверя – не совсем.

- Фактически, он обречен, - рассуждает Тимин. – Каждый брошенный ему бутерброд – это приговор. Теперь, когда он привык требовать еду от человека, его нужно либо отловить (а это будет сложно, так как зверь взрослый), либо застрелить. Иначе будет трагедия с любопытным автомобилистом, случайным велосипедистом или прохожим.

Специалисты настоятельно рекомендуют не кормить диких животных. Фото: Илья Тимин (vk.com/timini?w=wall95551542_17838)

МНЕНИЕ

Александр Федоров, основатель центра помощи диким животным «Велес»:

- Конечно, пускать эту историю на самотек нельзя. Для кого-то она рано или поздно закончится плохо. Либо для очередного сердобольного человека, либо для самого животного. Такие случаи уже происходили, кстати: не далее как в прошлом году тоже в медведя, привыкшего требовать подачки на шоссе, насмерть сбила машина. Я думаю, самое гуманное решение в этом случае – отловить зверя и увезти его куда-нибудь подальше.