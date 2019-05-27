Строящаяся гоночная трасса на курорте "Игора" под Петербургом рухнула: Семь человек оказались под завалами

Пятнадцать человек могли пострадать под завалами на курорте «Игора» в Приозерском районе под Петербургом, рассказывают очевидцы. Около часу дня в понедельник, 27 мая 2019 года, там обрушились строительные леса. По предварительным данным, пятнадцать человек могли находиться под завалами.

У МЧС Ленобласти несколько иная информация насчет пострадавших: семь пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным очевидцев, под завалами 15 человекФото: Предоставлено очевидцем

- В 12:25 сигнал поступил, обрушились леса на площади 350 квадратных метров, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Ленобласти. - Извлечены из-под завалов 7 человек, переданы бригадам «скорой помощи». Разборка завалов продолжается. Визуально не просматривается, чтобы под завалами оставались люди. Рассматривается вопрос о привлечении санавиации для госпитализации больных.

МЧС Ленобласти сообщает о семи пострадавшихФото: предоставлено очевидцем

Экстренные службы выехали на место ЧПФото: Предоставлено очевидцем

Обрушение произошло на курорте «Игора» на строящейся трассе специально для гонок «Формулы-1». Там рухнули строительные леса и часть строящихся трибун для зрителей. Автодром «Игора Драйв» должен был открыться уже в этом году.

Насколько известно, уже одного пострадавшего в результате обвала строительных лесов госпитализировали на вертолете. По предварительным данным, все раненные работали на стройке.

На место ЧП выехали следователи.

"КП"-Петербург продолжает следить за развитием событий. Наш корреспондент выехал на место.

СПРАВКА

Автодром «Игора Драйв» находится рядом с популярным петербургским горнолыжным курортом «Игора». После завершения строительства он должен был стать крупнейшим в России автодромом с трассами для картинга, мотокросса, ралли, кольцевого и зимнего вождения. Работы планировалось закончиться в 2019 году. По информации издания, архитектором проекта выступил Герман Тильке. Он известен как создатель практически всех новых трасс для «Формулы-1». Именно Тильке спроектировал автодромы в Малайзии, Китае, ОАЭ, Турциии других странах.