Морковка для работы: как совместить офис и ЗОЖ

«Офисный» образ жизни нельзя назвать здоровым. Но тем не менее порядка сорока процентов петербуржцев - конторские работники. Как правило, они целыми днями сидят в душных помещениях и перекусывают чем попало. Хотя как раз этот момент вполне реально исправить. Нужно только запомнить…

…ТРИ ОФИСНЫХ «НЕЛЬЗЯ»!

1. Поддаваться на коллективные чаепития: утром - кофе с печеньем, в обед - чай с плюшками. А завтра Маша из бухгалтерии обещала принести свой фирменный пирог в честь дня рождения племянницы. Все это точно перебор - существенный перебор углеводов.

2. Питаться фастфудом. Закинуть в себя бургер, конечно, намного быстрее, чем спокойно пообедать супом и салатом. Но чувство сытости в таком случае будет обманчивым, а сэкономленные пятнадцать минут все равно не позволят мозгу полноценно работать. К тому же консерванты и пищевые добавки вызовут привыкание к вредной пище.

3. Не есть весь день, а потом дома уничтожить все съестное сразу. Понятно, что в офисе вечно не хватает времени на еду, но не забывайте, что обмен веществ с таким режимом питания будет полностью нарушен.

…И ТРИ ОФИСНЫХ «НУЖНО»!

1. Не пропускать дома завтрак. И это не бутерброд с кофе. На завтрак как раз таки нужны углеводы - каша или мюсли. Можно яичницу или отварные яйца.

2. Брать с собой из дома готовые обеды и перекусы. Сейчас так делают все, кто стремится вести здоровый образ жизни в любой ситуации. Только не варите жирные борщи и не обедайте сочными стейками. Нужно понимать: при малоподвижном, офисном, образе жизни вам будут полезны низкокалорийные продукты. В первую очередь это овощи: цветная и белокочанная капуста, болгарский перец, помидоры, огурцы, редис, кабачки, баклажаны. Не сезон для свежих? Берите замороженные (например, «4 сезона»). С ними приготовить полезный гарнир будет еще быстрее - резать не придется.

Если мясо, то только постное. А лучше - нежирная рыба. Она поможет вашему мозгу работать вместо шоколадок.

3. Перекусывайте не печеньем и конфетами, а фруктами и овощами. Соломка из моркови, сельдерея, огурцов - отличный способ восстановить силы, не отходя от компьютера. Что касается фруктов, лучше не налегать на виноград и бананы - они слишком калорийные. Еще можно носить с собой сухофрукты и орехи, но злоупотреблять ими не надо. И уменьшаем количество чая и кофе, лучше пить простую воду.

КОНКРЕТНО

Что есть, чтобы сохранить в офисе…

…зрение: морковь, тыкву и другие продукты оранжевого цвета - в них содержатся лютеин и бета-каротин, которые очень полезны для глаз; чернику - в ней содержатся витамины А, В, С.

…осанку: листовую капусту, сельдерей, шпинат - в них много калия и кальция, а также железа, цинка и магния. Кроме того, в шпинате, а еще в свекле и белых грибах очень много марганца. Это природный антиоксидант, который необходим костно-хрящевой ткани.

…нервную систему: орехи - они содержат омега-3 жирные кислоты, а также флавониды и эфирные масла. Огромная польза для мозга и памяти. А вот бананы богаты магнием, который умиротворяюще действует на нервную систему.

Готовим с пользой для здоровья

Легкий и вкусный обед, который не навредит фигуре.

Картофельные котлеты с грибами

НАДО: 1 кг картофеля, 400 г шампиньонов («4 сезона»), 50 г сыра, 200 г сметаны или греческого йогурта, 20 г сливочного масла, соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ: 1. Картофель почистить и сварить или запечь до готовности. 2. Размять вареный картофель вилкой. Добавить соль, специи, сливочное масло. Остудить. 3. Сыр натереть на мелкой терке. 4. Слепить котлеты: сформировать картофельный блинчик, выложить грибы, сыр, накрыть вторым блинчиком, скрепить края и выровнять. 5. Выложить котлеты на пергамент. Запекать 20 минут при температуре 180°С. 6. Дать немного остыть, снять с пергамента. Подавать со сметаной или йогуртом.