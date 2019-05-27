Вуз петербургских традиций

И КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Петербургская система образования родилась вместе с городом. Особые подходы к обучению студенчества в Северной столице в известных лицеях, университетах, знаменитые преподаватели - все это сыграло важную роль в отечественной истории. И сегодня выпускники наших вузов - одни из лучших. Они успешно работают во всех отраслях российской экономики и могут гордиться не только качеством полученного образования, но и особыми петербургскими традициями, культурой, усвоенной наряду с прочными знаниями.

Гордятся выпускниками и вузы города. История Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики связана как с прошлым Северной столицы, так и с ее современной жизнью. Здесь уже более четверти века готовят будущих управленцев - современных лидеров в сферах менеджмента, экономики, государственного и муниципального управления, информационных технологий, юриспруденции, рекламы и PR, маркетинга, лингвистики, гостиничного дела и туризма.

- Наш университет - петербургский. И это накладывает на студентов и сотрудников обязанность хранить историческую память великого города, - уверен ректор вуза, доктор экономических наук Олег Смешко. - В университете молодой человек не просто получает знания, но и развивается как личность, приобретает культурный и социальный капитал.

УЧИТЬСЯ ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ

Чем же наши студенты отличаются от своих собратьев из других городов, в чем особенность учебы на берегах Невы? Прежде всего в уникальных возможностях, которые дарит город. С первых дней в вузе ребята приобщаются к культурным ценностям Петербурга.

Так, первокурсники СПбУТУиЭ празднуют День знаний и получают студенческие билеты в Таврическом и Юсуповском дворцах, в Смольном, в Научном центре Российской академии наук и в Правительственной резиденции на Каменном острове. А дипломы лучшим выпускникам вручают в Михайловском замке, Шереметевском дворце, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (Мариинский дворец) и в Межпарламентской ассамблее государств СНГ (Таврический дворец).

Для студентов регулярно организуют экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам. Вуз сотрудничает с Александринским театром, поэтому ребята - постоянные зрители его спектаклей. Для молодых людей всегда открыты двери других партнеров вуза: Эрмитажа и Государственного Русского музея - кстати, его виртуальный филиал работает в университете с 2012 года.

Есть в университете и собственный музей, в котором можно узнать историю создания и становления университета, увидеть его многочисленные награды.

СТАТЬ ЛУЧШЕ

Любить свой город - значит заботиться о благе его жителей и гостей. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики разработал проект «Санкт-Петербург - доступная среда» («Адаптивный туризм в молодежных программах»). Проект подразумевает создание экспертного бюро по адаптивному туризму с привлечением других вузов и бизнеса. Есть и другие разработки, например, «Проект этнопарка финно-угорских народов «Северная Ингрия» на Колтушской возвышенности».

- Наши студенты - активные участники городских акций по благоустройству, волонтерского движения, спортивных и культурно-массовых мероприятий, - говорят в университете. - Для них важны святые для каждого петербуржца праздники: годовщины прорыва и полного освобождения города от фашистской блокады, День Победы. Встречи с ветеранами, волонтерская помощь при организации мероприятий, возложение цветов к памятникам и обелискам погибшим воинам, тематические концерты - все это тоже наши традиции.

Есть и другая работа, непосредственно связанная с будущей профессией. Студенты проходят практику на предприятиях города, в органах исполнительной и законодательной власти. Молодежные инициативы по развитию социальной и экономической сфер неоднократно рассматривались в Законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области и становились важной частью законодательных инициатив. Предприятия Петербурга уже внедряют студенческие рекомендации: повышают эффективность энергозатрат, увеличивают прибыль. Студенты СПбУТУиЭ побеждают в конкурсах исследовательских работ по экономике, менеджменту и конкурсах социальной рекламы.

- Лучшее, что мы можем сделать, - это воспитать будущих петербуржцев, достойных граждан лучшего города земли, - говорят в университете.