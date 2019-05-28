2019-05-28T11:00:09+03:00
Общество

Граффити с Петром I появилось во дворах Петербурга

Портрет основателя Северной столицы нарисовали ко дню рождения города [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось граффити с Петром IВ Петербурге появилось граффити с Петром IФото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 27 мая 2019 года, Петербург отметил 316-й день рождения. В честь этого на стене во дворе на Лиговском 50 появился портрет основателя города на Неве Петра I. Граффити нарисовали стрит-арт художники из объединения HoodGraff, которые уже известны в Северной столице по рисункам Виктора Цоя, кадра из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим.

Портрет Петра I нарисовали в честь Дня города Фото: instagram.com/goodwin45

Портрет Петра I нарисовали в честь Дня города Фото: instagram.com/goodwin45

- Новая работа HoodGraff у «1703». С Днем города, - поздравил петербуржцев с праздником один из художников объединения в своем Instagram.

Рисунок исполнен в черно-белых тонах. Высотой портрет Петра I достигает около трех метров. Само по себе изображение очень знакомо петербуржцам по историческим книгам, а многим по учебникам по краеведению.

Граффити появилось во дворах на Лиговском 50 Фото: СОЦСЕТИ

Граффити появилось во дворах на Лиговском 50Фото: СОЦСЕТИ

Найти новое граффити с великим императором не так-то просто. Оно находится во дворах на Лиговском 50, где располагаются различные молодежные клубы. Сам рисунок нанесли на стену заведения «1703», названное по году основания Петербурга. Клуб прославился тем, что стал площадкой для рэп-батлов, где проходили самые известные разборы «полетов». Например, между Oxxxymiron и Славой КПСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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