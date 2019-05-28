Каждый день в Петербурге пропадают пятеро детей

25 мая в Петербурге отметили Международный день пропавших детей. Это далеко не праздник, и сам факт его существования говорит о масштабе проблемы. Дата ведет свою историю из США, впервые в России ее отметили в 2012-м. Не так давно подключился и город на Неве: с 2017 года День пропавших детей в списке официальных праздников и памятных дат Санкт-Петербурга. 25 мая в Северной столице обязательно проходят мероприятия. Одно из них - круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия, реагирования и профилактики случаев пропажи несовершеннолетних, проведенный 24 мая по инициативе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Площадкой для обсуждения стал социальный приют для детей «Транзит» - единственное место в городе, где принимают детей, которые самовольно ушли из семьи или из других детских домов. За шестнадцать лет работы петербургский приют помог тысячам ребят и сотням семей.

МИРОВОЙ МАСШТАБ

- Пропавший ребенок - это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее, - начал свое вступительное слово представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. - Международный день пропавших детей - это попытка привлечь внимание общественности к проблеме.

В городе на Неве проблему пытаются предотвратить еще до ее появления, именно поэтому говорят о профилактике. Существует план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Указа Президента России «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Кроме того, есть межведомственный план мероприятий по предупреждению смертности детей от внешних причин на 2019-2020 годы, который утвердила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве города.

- Решать проблему надо сообща, - добавил представитель комитета. - Сейчас есть соглашение между МВД, МЧС, общественными организациями и муниципалитетами о поиске детей. В вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе профилактики случаев пропажи несовершеннолетних, также необходимо уделять особое внимание межведомственному взаимодействию.

Именно поэтому за круглым столом собрались представители различных структур и учреждений: полицейские, работники социальных служб, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также волонтеры, чья роль в поисках далеко не последняя.

ПУГАЮЩИЕ ДАННЫЕ

- Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает четыре - шесть сообщений о пропаже ребенка, - привел данные заместитель начальника 13-го отдела оперативно-разыскной части (уголовного розыска) № 4 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Буторин. - В большинстве случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому разыскное дело по ним не заводится. Так, в 2018 году зафиксировано 2070 сообщений о пропаже, 1481 ребенок найден в течение трех суток. По 589 сообщениям было заведено разыскное дело.

В 2018 году в Северной столице зафиксировано 2070 сообщений с просьбой найти ребенка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Есть и другие данные: в прошлом году полиции приходилось 289 раз разыскивать «семейных» детей. Чаще всего убегают подростки четырнадцати - семнадцати лет. Многие из них разыскивались несколько раз за год.

Выявлены и городские территории, предрасполагающие к побегу. Наибольшее количество внезапных исчезновений правоохранители зарегистрировали в Колпинском, Калининском и Фрунзенском районах.

По анализу, сделанному специалистами приюта «Транзит», причина побегов детей-сирот прежде всего в том, что так они выражают протест против правил учреждений. Это и охота за приключениями, побег на заработки, демонстративность поведения, привлечение внимания и просто «нечем заняться». Однако и «домашние» дети убегают по тем же причинам. Правда, к ним прибавляются конфликтные отношения с родителями: подростки жалуются, что их не понимают и не поддерживают в семье.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

- Количество потеряшек и беглецов можно значительно снизить, - отметил руководитель Организационно-правового управления аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Михаил Коломыцев. - Родители должны быть ближе к своему ребенку и общаться с ним буквально каждый день. Особенного внимания требуют ребята в переходном возрасте. Искать контакты с ними вдвойне обязательно, даже если это плохо получается. Есть вариант обратиться к психологу или в соцслужбы. Преодолеть все трудности можно только благодаря комплексному подходу и межведомственному взаимодействию. У нас есть положительный опыт работы, на нашем сайте мы размещаем объявления о розыске пропавших детей и очень радуемся, когда ребенок найден живым и здоровым. На портале есть вся информация и памятка, что нужно делать, когда пропал ребенок, и как этого избежать.

КОНКРЕТНО

5 правил, как вести себя родителям

- Постарайтесь держать себя в руках и не впадайте в панику. Каждая деталь или слово, которое вы вспомните, в дальнейшем помогут в поисках. Крайне важны любые сведения, которые предшествовали пропаже.

- Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, которые, по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. Лично обойдите дома, где живут друзья и родные, у которых он мог задержаться.

- Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой помощи, в больницы и сообщите о случившемся. Постарайтесь как можно точнее рассказать об особых приметах вашего ребенка и описать одежду, в которой он находился до исчезновения.

- Если через бюро и скорую помощь не удалось ничего выяснить, обращайтесь в ОВД по месту жительства либо в ОВД района, где предположительно пропал человек (если вы гость столицы). Если вы не знаете, где находится ОВД, звоните по номеру 02.

- Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его поисков как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и спасателей МЧС. Не прекращайте поиски даже ночью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

История одного поиска в парке Победы

В Петербурге в Московском парке Победы появился уникальный арт-объект: книга высотой в человеческий рост. Таким способом петербургский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» решил напомнить жителям и гостям города на Неве о том, как важно соблюдать правила безопасности, беречь себя и своих детей.

Арт-объект простоит на центральной Аллее Героев до 31 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

В книге на белых страницах под черной обложкой записаны две истории одного и того же поиска. Если листать ее слева направо, можно узнать о том, как поиск закончился трагедией. Если справа налево - финал истории будет счастливым.

- На основании собственной статистики мы вывели своего рода опорные точки, в которых взрослые чаще всего допускают ошибки, когда ищут пропавших детей, - отмечают авторы идеи. - С помощью нашей инсталляции каждый сможет узнать, что это за ошибки и как их избежать, если в дом придет беда.

Книга так и называется - «История одного поиска». Она простоит на центральной Аллее Героев до 31 мая.