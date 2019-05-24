В Петербурге открылись пункты приема вещей для детей с тяжелыми онкологическими заболеваниям

В преддверии Международного дня защиты детей блогер и общественный деятель Полина Тумашик, а также проекты "Доброделы Петербурга" и "Надежда детям" готовят очередную широкомасштабную акцию помощи детям с тяжёлыми онкологическими заболеваниями. На этот раз помощь будет оказана пациентам двух лечебных учреждений: ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» в поселке Песочный и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

На сегодняшний день в этих двух отделениях проходят сложнейшее лечение почти 80 детей от 0 месяцев до 18 лет. Как правило, лечение длится долгие месяцы, отнимая у родных и силы, и средства. Большинство мам, которые вынуждены оставить работу из-за постоянных больничных, не в состоянии приобрести даже элементарные средства ухода для ребёнка.

Конечно, больницы обеспечивают всем необходимым, но, поверьте, это такой минимум! Никакие подарки и праздники не в радость, если мама вынуждена использовать памперс до состояния переполненного мешка или вдруг внезапно закончились влажные салфетки и нечем ребенка обтереть после рвоты. Многим онкодеткам и мыться-то нельзя - "побочка" от лечения весьма физиологична.

И если мамы вам будут благодарны за средства гигиены и ухода, то детей, безусловно, больше порадуют игрушки в "коробках храбрости". Такие коробки установлены в процедурных кабинетах детских отделений и помогают быстро высушить слёзки после болезненных уколов, капельниц и других процедур.

С 20 мая по 3 июня 2019 года все наши пункты сбора в Петербурге будут осуществлять прием:

1) Памперсы 1- 7 размеры

2) Бумажные полотенца

3) Пеленки одноразовые (любых размеров)

4) Влажные салфетки (любых размеров)

5) Ватные диски (небольшие)

6) Детское жидкое мыло с дозатором

7) Крем для рук

8) Детский крем

9) Детская присыпка

10) Бумажные платки

11) Детские зубные щётки и пасты

12) Детские медицинские маски. Также будут приниматься игрушки для коробок храбрости.

Основное условие: игрушки обязательно должны быть НОВЫМИ и легко обратываемыми дезрастворами (НЕ мягкие) По городу будет 17 пунктов приема.

Список по ссылке.