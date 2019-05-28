От кладовки до спортзала: на что способны балконы и лоджии в новостройках

Глубже и шире

Стандартная площадь балкона или лоджии составляет от двух до пяти квадратных метров, но все зависит от проекта. Очевидно одно: чем больше площадь летнего помещения, тем интереснее оно жильцам. Поэтому теперь даже самую маленькую квартиру застройщик оборудует просторным балконом.

- В домах классов «эконом» и «комфорт» балконы и лоджии, как правило, небольшие - их площадь около двух-трех квадратных метров. В проектах более высокого класса такие помещения могут быть более просторными, особенно в видовых квартирах. Наиболее распространены балконы и лоджии прямоугольной формы, они считаются самыми практичными и удобными, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

В Петербурге получили распространение европейские типы балконов, например финские. Они отличаются большей просторностью и глубиной от полутора метров.

- На них можно разместить полноценную зону отдыха, расставить стулья и столы, оборудовать рабочий кабинет или место для занятий фитнесом. Сегодня активно используются технологии безрамного остекления лоджий, что особенно актуально для петербургских домов, которым нужно больше света. Мы учли эти тенденции при проектировании квартир в новом, 21-м квартале ЖК «Северная долина», - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

Хлам - долой!

Раньше все наши сограждане без исключения использовали балкон или лоджию как кладовку. Сейчас даже в домах экономкласса дополнительному пространству стараются найти другое, более приятное применение.

- Люди сами решают, как использовать балкон. Одни продолжают хранить там вещи, другие устанавливают домашний тренажер для занятий спортом или журнальный столик с креслом для отдыха, - говорит Ян Фельдман. - В новых домах проектируются кладовые и гардеробные, которые побуждают жильцов не захламлять балконы и лоджии, а воспринимать их именно как места отдыха. Можно сказать, что культура проживания выходит на другой уровень.

Это хорошо сказывается и на внешнем виде новостроек, особенно если в проекте предусмотрено единое остекление. Для архитекторов это возможность создать выразительный образ жилого комплекса.

- Мы в наших проектах, во-первых, специально делаем нижнюю часть балконного остекления непрозрачной. Во-вторых, делаем кладовые в квартирах, чтобы люди не складировали вещи на балконе. В-третьих, в наших перспективных проектах мы собираемся создавать помещения «селф-сторидж», где жильцы за определенную плату, смогут хранить сезонные вещи, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - В ряде проектов мы предусматриваем большие балконы, которые могут быть зонами отдыха. Особенно если рядом хорошие виды - на природу, зелень. Так, в загородном малоэтажном поселке Mistola Hills есть балконы шириной 1,8 метра.

Больше комфорта

В последние годы изменились подходы к проектированию и строительству балконов и лоджий.

- Для того чтобы человек чувствовал себя комфортно в квартире, приток воздуха должен поступать с балкона или лоджии в том числе, - рассказывает заместитель управляющего по проектированию ГК «КВС» Надежда Виролайнен. - Поэтому в наших домах конструкции нижней части балкона предусматривают вентиляционные решетки, через которые поступает воздух на балкон, а далее - в комнату или на кухню. Раньше таким вещам не уделялось должного значения, а сейчас это норма для поддержания микроклимата в квартире.

Комфортная ширина начинается от 1,2 метра. И это как раз такой случай, когда размер имеет значение.

- Он влияет на коэффициент естественной освещенности и на то, сколько у тебя солнечных лучей будет в комнате. Соответственно чем больше площадь балкона, тем меньше естественного света попадает в квартиру, - добавляет Надежда Виролайнен.

Новые проекты

В советское время редкий жилой дом строился без балкона. Как правило, их не проектировали в общежитиях, не было балконов и в первых пятиэтажках-хрущевках. А сегодня некоторые застройщики сознательно отказываются от балконов и лоджий. Почему?

- Наш климат не всегда дает возможность наслаждаться отдыхом на балконе, и функция «хранилища вещей» часто бывает более актуальна. Поэтому для московского рынка, например, сегодня уже все более привычны проекты, где балконов вообще нет. Их заменяют кладовые, в том числе индивидуальные кладовые на уровне подземного паркинга или цокольного этажа. Как, например, в «Доме у Елагина острова», «Доме на излучине Невы» или в проекте EcoCity, где своя кладовая есть у каждой квартиры, - говорит Михаил Гущин.

Дмитрий Ефремов добавляет: исторически балконы и лоджии нередко использовались как вспомогательные помещения для хранения, а через балконные двери в комнаты проникал дополнительный солнечный свет.

- Сейчас строители частично отказываются от них для того, чтобы оптимизировать планировки, - говорит эксперт.- Вместо этого в квартирах предусматриваются кладовые, а увеличенные окна обеспечивают достаточную инсоляцию. Однако переход к массовому строительству жилья без лоджий и балконов не ожидается.

Элемент роскоши

Редкостью балконы в петербургских новостройках точно не станут. Более того, в нашем городе и соседней Ленинградской области даже появляются квартиры не только с лоджиями на первых этажах, но и с террасами.

- Такой подход давно используется в европейских странах - застекленный балкон выступает в роли веранды, куда можно поставить стол со стульями, организовав зону для релакса, - говорит Надежда Виролайнен. - В проектах ГК «КВС» есть и квартиры с лоджиями на первых этажах, и квартиры с террасами.

Кстати, террасы могут располагаться как на верхних, так и на первых этажах жилых домов.

- В нашем климате их сложно использовать круглый год, однако такое предложение пользуется спросом: на террасе можно обустроить просторную зону для отдыха и совместного досуга, - говорит Ян Фельдман. - Квартиры на первых этажах с террасами есть в наших кварталах «Янила Кантри» и «IQ Гатчина».

Квартиру с террасой можно купить в элитном сегменте и комфорт-классе - там это одна из самых популярных дополнительных опций.

- Это элемент роскоши, возможность создать неповторимый интерьер, - добавляет Михаил Гущин. - Правда, стоит квартира с террасой, особенно видовой, дороже.

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