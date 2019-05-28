В Карелии коллектор подал в суд на женщину, которая нахамила ему по телефону

Привыкли к историям о злых и наглых коллекторах, которые досаждают должникам звонками и доводят несчастных людей до нервного срыва? Ирина Музыченко из Карелии сломала систему и сама причинила коллектору, которому поручили «выбить» из нее долг, тяжелые моральные страдания. Не выдержав разговора с должницей, мужчина подал на нее в суд.

Реконструкция конфликта

Пообщаться непосредственно с героями этой удивительной истории напрямую нам так и не удалось. Зато удалось разыскать решение Пряжинского районного суда, где подробно изложена хронология событий. Судя по ней, дело было так:

Некто Ирина Музыченко из Пряжинского района Карелии взяла деньги «до зарплаты» у микрофинансовой компании. Что там случилось дальше, не известно, но долг женщина не отдала, и разобраться с ней компания поручила «Югорскому коллекторскому агентству» из Екатеринбурга. В Сети агентство характеризуют как собрание «телефонных хулиганов», которые звонят заемщикам и в грубой форме требуют рассчитаться с кредиторами. На Ирину был «брошен» некто Максим Степанов. Он позвонил заемщице раз, второй… и оба раза был встречен потоком «нецензурных, бранных слов, которые содержат негативную оценку личности» - так позже напишет суд. Проще говоря, обматерили парня, да еще и послали, наверное, по известному адресу. И тонкая ранимая душа не выдержала – коллектор подал к Ирине иск о защите чести и достоинства. Свои страдания Степанов оценил в 100 тысяч рублей – по 50 тысяч за каждый звонок.

Оправдаться не вышло

Первое заседание прошло при пустом зале – ни ответчик, ни истец не явились. Единственная, кто там присутствовал – журналистка издания «Петрозаводск говорит» Антонина Кябелева, которая первой рассказала о случившемся миру. Поэтому суд рассмотрел дело заочно и вынес решение: иск удовлетворить, но аппетиты коллектора поумерить и вместо 100 тысяч обязать Музыченко выплатить восемь и еще пять – в счет компенсации судебных издержек.

«Суд учитывает, что истец в начале каждого диалога с ответчиком представлялся, называл свои данные, место работы и причины звонка, - говорится в решении. – Ответчик наличие задолженности по кредиту не отрицала, но вместе с тем, осознавая это обстоятельство и должность звонившего, высказывала в адрес истца оскорбления с нецензурной бранью».

Также в документе указано, что Музыченко пыталась оправдаться: говорила, что никаких звонков не было, а голос на записи не ее. Однако никаких доказательств ответчице предоставить не удалось.

Ирина с такой позицией не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд Республики Карелия. Но там решение оставили без изменений.

СКАЗАНО

Андрей Тындик, адвокат:

- Ситуация, конечно, неприятная, но итог ожидаемый. Нечего материться. Я сам не люблю коллекторов, но что у нас теперь, коллектор – человек другого сорта, что ли? Нет, он такой же гражданин России, которого защищает закон – в том числе в плане охраны чести и достоинства. Поэтому нужно сдерживаться. Тем более что сейчас действует Федеральный закон №230, который устанавливает для коллекторов жесткие рамки: сколько раз в день они могут заемщику звонить, как могут общаться и так далее. Ну а если коллекторы за эти рамки выходят, остается только обращаться в полицию и суд. Ну а лучше, на мой взгляд, все-таки рассчитывать свои финансовые возможности и не брать микрозаймы, если на то нет крайней нужды.