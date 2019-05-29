2019-05-29T19:51:19+03:00
Общество

ЕГЭ 2019: из-за шпаргалки с экзамена по литературе выгнали выпускника в Санкт-Петербурге

Его выставили из кабинета и аннулировали результат тестирования
Алена ЧИЧИГИНА
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ЕГЭ 2019: из-за шпаргалки с экзамена по литературе выгнали выпускника в Санкт-ПетербургеЕГЭ 2019: из-за шпаргалки с экзамена по литературе выгнали выпускника в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Первый ЕГЭ 2019 позади. В понедельник, 27 мая, выпускники Санкт-Петербурга, как и всей страны, сдавали экзамен по литературе и географии. Эти предметы выбрали ребята потому, что посчитали - они нужны им для поступления в вуз. За парты сели 4676 школьников. Если быть точными, то 1026 учеников выбрали географию, а 3650 – литературу. Без инцидентов не обошлось.

- В этот раз выявлено всего одно нарушение во всем городе, - сообщили "Комсомольской правде"- Петербург в комитете образования правительства. - В одном из районов ученика выгнали с экзамена из-за шпаргалки.

Как только организаторы экзамена увидели в руках у выпускника посторонний лист, его сразу вывели из аудитории. Эксперты ЕГЭ сообщили, что результат его работы аннулируют. Увы, товарищу, решившему всех обмануть, не позавидуешь - на пересдачу его допустят только через год. Такого цена нарушения правил ЕГЭ. Тут уж остается пенять только на себя, всех предупреждают - оставляйте телефоны и все посторонние предметы за пределами пункта проведения экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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