2019-05-29T14:37:41+03:00
Происшествия

«Ты что, щенок?»: В Петербурге водитель автобуса подрался со школьником, который отказался оплатить проезд

В «Пассажиравтотрансе» заверили, что подросток сам виноват и первым набросился на мужчину
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Девушки, которые были знакомы со школьником, пытались разнять драку. Фото: скриншот видео/instagram.com/sofaaaaaaa.a.Девушки, которые были знакомы со школьником, пытались разнять драку. Фото: скриншот видео/instagram.com/sofaaaaaaa.a.
Изменить размер текста:

В интернете набирает популярность видео, на котором взрослый мужчина дерется со школьником. Ролик в интернет выложила старшеклассница из Петербурга Софья. Она пожаловалась, что ее друга избил водитель автобуса.

- Вот что будет со школьником, который забыл проездной! Мой друг забыл с собой карточку и вежливо попросил кондуктора разрешить ему проехать несколько остановок, - написала девушка. - Я думала, что за неоплаченный проезд полагается штраф 500 рублей, однако правила изменились Теперь ты получаешь по голове удары.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, что парень сам виноват и получил по заслугам. Другие – что взрослому человеку не стоило избивать, пускай и наглого, парнишку.

«АВТОБУС ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ»

Конфликт произошел 24 мая в автобусе № 123. Около полуночи одиннадцатиклассник Всеволод зашел в автобус на остановке около Площади Мужества. Вместе с ним в салон забежали четыре девушки – вся компания учится в одной школе. Проблемы начались, когда к ребятам подошел кондуктор. Оказалось, что молодой человек и его знакомая Дарья не могут купить билеты. Наличных у них не было, проездных тоже. Те попросили не выгонять их на улицу, поскольку время позднее.

В компании-перевозчике рассказывают, что молодой человек вел себя агрессивно. Фото: скриншот видео/instagram.com/sofaaaaaaa.a.

В компании-перевозчике рассказывают, что молодой человек вел себя агрессивно. Фото: скриншот видео/instagram.com/sofaaaaaaa.a.

- Мы вежливо попросили проехать бесплатно. Однако кондуктор пошла на принцип и сказала водителю остановиться, - поделился с «Комсомольской правдой» герой видео Всеволод. - Она заявила, что пока мы не покинем салон, автобус дальше не поедет. Сначала я вел себя спокойно, но потом на меня накинулся один из пассажиров. Он был недоволен, что из-за нас остановили транспорт. Началась потасовка.

После перепалки в салоне ребята вышли на улицу. По их словам, следом выбежал водитель.

- Он крикнул нам: «Вы что, щенки, охренели» и ударил меня. После этого и завязалась драка, - вспоминает парень. - Я никогда не бью первым. Это мое правило. Просто меня тронули и понеслось.

Происходящее подруги Всеволода снимали на видео. На кадрах видно, как взрослый мужчина несколько раз ударяет школьника по спине. Тот падает и валит противника на асфальт. В это время рядом суетятся несколько девушек, которые пытаются разнять соперников.

В этом году Всеволод окончит школу. Сейчас парень сдает экзамены. Фото: страница героя публикации в соцсети.

В этом году Всеволод окончит школу. Сейчас парень сдает экзамены. Фото: страница героя публикации в соцсети.

- Когда все закончилось, водитель вернулся на маршрут, а мы остались на остановке, - рассказывает подруга Всеволода. - Мы дождались следующий автобус. Оттуда нас тоже попросили выйти. Повезло лишь на третий раз. Мы сели на 13 троллейбус, там кондуктор поняла нас и разрешила проехать так.

«ВЕЛИ СЕБЯ ГРУБО И НЕКОРРЕКТНО ВЫРАЖАЛИСЬ»

В компании «Пассажиравтотранс», в ведении которого находится автобус, говорят, что в ситуации все не так однозначно. Водитель действительно подрался с пассажиром. Но, по их словам, инициатором был безбилетник.

- Подростки вели себя грубо и нецензурно выражались. Кондуктор и другие пассажиры делали им неоднократно замечания, на которые они не реагировали, - сообщили «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе перевозчика. – Началось все с того, что между молодым человеком и другим пассажиром произошел конфликт. Кондуктор предупредила водителя о том, что в салоне происходит нештатная ситуация. После этого компания покинула салон.

Следом за ними вышел водитель. Он хотел убедиться, что буйные пассажиры остались на остановке. В этот момент на него и налетел Всеволод.

- В интернете был опубликовал лишь фрагмент видео, - отмечают в компании. - Ситуация получила неприглядное развитие, прежде всего, из-за неадекватного поведения молодых людей. Это подтверждается показаниями свидетелей.

Несмотря на это, предприятие организовало внутреннюю проверку. Ее результаты станут известны позднее. «Комсомольской правде» Всеволод заявил, что сожалеет о произошедшем. Жаловаться на водителя он не собирается.

- Произошло и произошло. Всякое бывает. Я тоже был не прав, - разводит руками парень..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой