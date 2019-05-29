«Ты что, щенок?»: В Петербурге водитель автобуса подрался со школьником, который отказался оплатить проезд

В интернете набирает популярность видео, на котором взрослый мужчина дерется со школьником. Ролик в интернет выложила старшеклассница из Петербурга Софья. Она пожаловалась, что ее друга избил водитель автобуса.

- Вот что будет со школьником, который забыл проездной! Мой друг забыл с собой карточку и вежливо попросил кондуктора разрешить ему проехать несколько остановок, - написала девушка. - Я думала, что за неоплаченный проезд полагается штраф 500 рублей, однако правила изменились Теперь ты получаешь по голове удары.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, что парень сам виноват и получил по заслугам. Другие – что взрослому человеку не стоило избивать, пускай и наглого, парнишку.

«АВТОБУС ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ»

Конфликт произошел 24 мая в автобусе № 123. Около полуночи одиннадцатиклассник Всеволод зашел в автобус на остановке около Площади Мужества. Вместе с ним в салон забежали четыре девушки – вся компания учится в одной школе. Проблемы начались, когда к ребятам подошел кондуктор. Оказалось, что молодой человек и его знакомая Дарья не могут купить билеты. Наличных у них не было, проездных тоже. Те попросили не выгонять их на улицу, поскольку время позднее.

В компании-перевозчике рассказывают, что молодой человек вел себя агрессивно. Фото: скриншот видео/instagram.com/sofaaaaaaa.a.

- Мы вежливо попросили проехать бесплатно. Однако кондуктор пошла на принцип и сказала водителю остановиться, - поделился с «Комсомольской правдой» герой видео Всеволод. - Она заявила, что пока мы не покинем салон, автобус дальше не поедет. Сначала я вел себя спокойно, но потом на меня накинулся один из пассажиров. Он был недоволен, что из-за нас остановили транспорт. Началась потасовка.

После перепалки в салоне ребята вышли на улицу. По их словам, следом выбежал водитель.

- Он крикнул нам: «Вы что, щенки, охренели» и ударил меня. После этого и завязалась драка, - вспоминает парень. - Я никогда не бью первым. Это мое правило. Просто меня тронули и понеслось.

Происходящее подруги Всеволода снимали на видео. На кадрах видно, как взрослый мужчина несколько раз ударяет школьника по спине. Тот падает и валит противника на асфальт. В это время рядом суетятся несколько девушек, которые пытаются разнять соперников.

В этом году Всеволод окончит школу. Сейчас парень сдает экзамены. Фото: страница героя публикации в соцсети.

- Когда все закончилось, водитель вернулся на маршрут, а мы остались на остановке, - рассказывает подруга Всеволода. - Мы дождались следующий автобус. Оттуда нас тоже попросили выйти. Повезло лишь на третий раз. Мы сели на 13 троллейбус, там кондуктор поняла нас и разрешила проехать так.

«ВЕЛИ СЕБЯ ГРУБО И НЕКОРРЕКТНО ВЫРАЖАЛИСЬ»

В компании «Пассажиравтотранс», в ведении которого находится автобус, говорят, что в ситуации все не так однозначно. Водитель действительно подрался с пассажиром. Но, по их словам, инициатором был безбилетник.

- Подростки вели себя грубо и нецензурно выражались. Кондуктор и другие пассажиры делали им неоднократно замечания, на которые они не реагировали, - сообщили «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе перевозчика. – Началось все с того, что между молодым человеком и другим пассажиром произошел конфликт. Кондуктор предупредила водителя о том, что в салоне происходит нештатная ситуация. После этого компания покинула салон.

Следом за ними вышел водитель. Он хотел убедиться, что буйные пассажиры остались на остановке. В этот момент на него и налетел Всеволод.

- В интернете был опубликовал лишь фрагмент видео, - отмечают в компании. - Ситуация получила неприглядное развитие, прежде всего, из-за неадекватного поведения молодых людей. Это подтверждается показаниями свидетелей.

Несмотря на это, предприятие организовало внутреннюю проверку. Ее результаты станут известны позднее. «Комсомольской правде» Всеволод заявил, что сожалеет о произошедшем. Жаловаться на водителя он не собирается.

- Произошло и произошло. Всякое бывает. Я тоже был не прав, - разводит руками парень..