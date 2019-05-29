Только на пяти пляжах Петербурга вода соответствует санитарным нормам

Без пяти минут лето, и как только Петербург порадует солнцем и жарой, горожане, конечно, ринутся на ближайшие пляжи. Если не купаться, то хотя бы просто позагорать. К слову, плавать скорее всего не придется не только из-за холодной воды. Купание обычно запрещено на большинстве пляжей под Петербургом и в городе – всему виной качество воды. Ситуация с ней в акваториях Финского залива ухудшается. Об этом рассказала 29 мая эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Горбатюк на заседании профильной комиссии по экологической защите населения.

Специалисты уже сделали первые пробы воды, взяли их эксперты на пляжах 12 мая. И выводы неутешительные: всего пять из двадцати соответствуют санитарным нормам. Это пляжи Детский, Золотой, Ласковый, Комаровский и Дубковский. Все они находятся в Приморском и Курортном районах Петербурга.

Как оказалось, в черте города по санитарно-эпидемиологическим требованиям пока нет положительного заключения ни у одного пляжа. Потому что проверить предстоит не только воду, но и качество песка и оборудование в зоне отдыха. А значит, пока отдыхать там фактически нельзя. И скорее всего на пляжах установят соответствующие таблички.

Правда, специалисты говорят, что расстраиваться рано. Ведь это лишь первые пробы. И можно надеяться, что результаты следующих анализов покажут другой результат.

– Для оценки состояния воды и пляжей однократный отбор не является показателем в полном объеме, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Петербургу Елизавета Скорынина. – Управление планирует в ближайшее время, 3-4 июня, сделать еще один отбор и мониторинг воды. И к 10 июня будет готова более достоверная информация по санитарно-химическим показателем всех наших пляжей. Тогда мы сможем уже говорить по существу, какие из них мы можем рекомендовать для купания, а какие нет.

Кстати, в прошлом году специалисты так и не нашли водоема в черте города, где разрешили бы купаться петербуржцам.

КСТАТИ

Когда в Петербург придет лето?

Середина мая порадовала горожан жарой, которая к концу месяца сменилась дождями. В ближайшие дни устойчивой погоды в Северной столице не предвидится. Настроение у нее будет меняться буквально каждый день – то дождливо, то тепло, то прохладно. Так, в четверг, 30 мая, столбик термометра покажет до +16. Зато день должен быть солнечным. А уже в пятницу в город снова придут дожди, а температура воздуха останется примерно такой же. Первый выходной день, 1 июня, потеплеет до +19. Будет облачно, а если и появятся дожди – то кратковременные. А вот в воскресенье осадков будет больше, и на пару градусов станет прохладнее.

Впрочем, уже со следующей недели температура воздуха будет расти. И уже в будущие вторник, среду и четверг Петербург почувствует настоящее лето – термометр покажет до +25. Уйдут дожди, а облачность будет сменяться ярким солнцем.