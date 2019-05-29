В Приютино отмечают чувашский праздник Акатуй

Чувашский праздник Акатуй проходит в Ленобласти. Впервые после трехлетнего перерыва его проводят в музее-усадьбе «Приютино».

- У всех народов есть свой весенний праздник, но у акатуя есть особенность: он длится полтора месяца, - сказал, открывая торжество, руководитель Дома дружбы Лен- области Владимир Михайленко. - Дан старт этому национальному празднику. В него заложен культурный код народа, он способствует укреплению межнациональных отношений, объединяет людей в большую дружную семью.

Чувашское раздолье началось с выступления ансамбля народной песни «Атай»: обладатели Гран-при чебоксарского городского конкурса «Играй, гармонь, лейся, песня» приехали на праздник специально из Чувашии. Вместе с ними выступили и ленинградские чуваши из фолк-ансамбля «Юрату».

Национальную музыку сменили народные забавы: забег с яйцом в ложке, прыжки в мешках, чистка картошки на скорость (вообще картофель - один из символов Чувашии). Силачи таскали гири и соревновались в армрестлинге, а стрелки палили из пневматических винтовок. Взор посетителей порадовала выставка декоративно-прикладного искусства: ленинградские чуваши бережно хранят мастерство традиционной вышивки и создают поделки с национальными узорами.

Ну и какой Акатуй без обильного угощения? Гостей потчевали не только чувашскими блюдами, но и яствами со столов других народов, например, узбекским пловом, ведь отметить Акатуй вместе с чувашами собрались и другие народы Ленобласти.

Отметим, что праздник прошел при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 47-го региона.

СПРАВКА «КП»

Акатуй (с чувашского «праздник, свадьба плуга») проводят по окончании весенних полевых работ. Торжество символизирует единство мужского начала (плуга) и женского (земли). Изначально Акатуй носил только религиозно-мистический характер: народ молил об обильном урожае и здоровье скота. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Петербурге и Ленинградской области проживают 6675 чувашей.