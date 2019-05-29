На Лахтинской улице открывается первый в городе храм святой блаженной Ксении Петербургской

Вот-вот в Петербурге откроется первый в городе храм святой блаженной Ксении Петербургской. От задумки до его появления на ее родной Лахтинской улице прошло семнадцать лет. Как в городе строили церковь его главной небесной покровительницы? «Комсомолка» спросила об этом президента фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова.

ХРАМ НА ВЕКА

- Как возникла идея строительства храма на этом месте?

- Построить храм на Лахтинской улице решили в начале 2000-х - тогда еще без участия фонда. Инициатором, насколько мне известно, было общество инвалидов Петроградского района. Согласно проекту архитектурной мастерской Геннадия Фомичева двухэтажный храм Святой Блаженной Ксении Петербургской, единственный в городе. Его должны были возвести к 2010 году. Однако по разным причинам работы остановились.

Церковь поставили на улице, где когда-то жила блаженная Ксеньюшка. Фото Фонда «Созидающий мир».

В 2016-м к нам за помощью по рекомендации председателя городского парламента Вячеслава Макарова обратился настоятель будущего храма отец Константин Гультяев. К тому моменту на площадке стоял лишь каркас здания. Мы без раздумий взяли завершение строительства на себя, ведь святая Ксения - небесная покровительница Петербурга, а потому создание первого (и пока единственного) храма в ее честь - дело для города крайне важное.

- Как долго шла работа, кто принимал в ней участие?

- Строительство шло в несколько этапов: нулевой цикл начался в 2009 году, потом остановка, затем возведение каркаса. К отделке приступили в 2016-м. Работали коллективно, а потому какого-то одного автора проекта интерьера нет. Художники, искусствоведы, иконописцы, резчики по дереву, архитекторы, мозаичисты, генподрядчик во главе с Александром Мачхеляном, куратор подбора интерьерных решений Екатерина Кузнецова - все эти люди появились, наверное, благодаря покровительнице храма.

Роспись выполнила мастерская художника Александра Простева, мозаики и витражи - работа мастерской «Тавр», над иконостасом трудилась команда Александра Сас, над оформлением трапезной - компания «Прогресс» во главе с Романом Андрюшкиным, паникадило - детище мастерской «Реставратор».

Убранство церкви – росписи, мозаики и витражи. Фото Фонда «Созидающий мир».

- Пришлось ли столкнуться со сложностями во время работ?

- Особых сложностей, к счастью, не было. Конечно, изначально нельзя было предусмотреть все нюансы отделки, интерьеров, росписи, иконостаса, алтарной части, церковного инвентаря и утвари, поэтому в процессе пришлось все это дорабатывать, кое-что менять. Но это нормально. Все работы жестко контролировались, строительные материалы и изделия подобрали качественные. В итоге получился храм на века.

- Какова была реакция местных жителей на появление церкви?

- Всегда бывают недовольные. И на Лахтинской улице были жители, которым было неприятно, что перед их окнами что-то строили. Но они оказались в меньшинстве: остальные возведение храма по соседству поддержали, а к работам отнеслись с пониманием и терпением. Теперь, когда строительство храма завершилось, абсолютное большинство петербуржцев с нетерпением ждет его открытия.

На оформление интерьера, росписи и мозаику ушло больше года. Фото Фонда «Созидающий мир».

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

- Храм станет первым крупным в честь Ксении Петербургской во всем городе. А в чем еще его уникальность?

- Во-первых, храм двухъярусный - таких в городе мало. Во-вторых, он оборудован современными лифтами, на которых смогут подниматься пожилые прихожане и инвалиды. Все проходы и дорожки снаружи сделали широкими и без порогов, чтобы спокойно могли проехать коляски, а рядом со всеми лестницами соорудили пандусы.

При строительстве пользовались традиционными методами, а вот при отделке пришлось применять современные сложные смеси. Часть компонентов даже доставляли из-за рубежа. Удивительна отделка церкви.

Высота храма «внутри», от пола до крючка паникадила, – 21 метр. Фото Фонда «Созидающий мир».

- Чем оформили церковь?

- Вход украшает мозаика со святой Ксенией. Изображение выбирал отец Константин: по его словам, этот образ приближен к настоящему. Мозаики Ксении Блаженной и Иоанна Кронштадтского есть и в крещальне. Все они выполнены из натуральной смальты и мрамора, а в крещальне еще и обрамлены в дерево.

Иконы для иконостаса писали под руководством известных иконописцев Дмитрия Мироненко и Александра Стальнова. Их рекомендовали отец Константин и академик РАХ Нина Кутейникова. В первом ряду иконостаса будет расположена уникальная икона с необычным изображением Ксении.

В храме появится уникальная икона: в одежде святой подчеркнули элементы мужского мундира. Фото Фонда «Созидающий мир».

- Что вы испытали, когда первый раз побывали на месте будущей церкви?

- Когда я побывал на площадке впервые, то сразу почувствовал: я в храме. Стоял в середине зала, глядел на голые отсыревшие стены и видел в своем воображении церковь во всей ее красоте. Я уже знал, кто ее будет доделывать, кто будет расписывать, кто займется иконостасом и убранством. Даже представлял примерные сюжеты росписи. А теперь гляжу на то, что получилось, и понимаю: не ошибся. Все вышло почти так же, как виделось в тот первый раз.

Вячеслав Заренков сразу почувствовал себя в храме, едва попал на строительную площадку. Фото Фонда «Созидающий мир».

- Каким вы видите будущее храма?

- Абсолютно уверен, что храм станет особо любимым среди верующих, что здесь всегда будут люди. Поклониться нашей Петербургской Ксеньюшке по зову сердца будут приезжать со всего мира.

ИЗ ЖИТИЯ СВЯТОЙ

Святая Ксения родилась между 1719-1730 годами. Ее отца звали Григорием, он был дворянином. В 23 года Ксения вышла замуж за полковника Андрея Федоровича Петрова, который был придворным певчим. Чета жила в доме на нынешней Лахтинской улице. Когда Ксении было 26 лет, ее муж внезапно скончался (предположительно, от тифа). Безутешная вдова раздала имущество нищим, пожертвовала дом одной из постоялиц, надела мужнин кафтан и стала отзываться только на «Андрей Федорович», говоря, что Ксения умерла. По Петербургу блаженная скиталась 45 лет. Принимала только медные копеечки да одежду красных и зеленых цветов (цветов мужниного кафтана). Ночевала зимой в поле в коленопреклоненной молитве, таскала кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище. Горожане заметили, что встреча с Ксеньюшкой - непременно к добру. Нередко у Ксении бывали и провидения. Ксения Григорьевна скончалась не позднее 1806 года. Ее погребли на Смоленском кладбище и канонизировали 6 июня 1988 года.

СКАЗАНО!

«Именно в этом храме и в этом месте могла бы появиться такая икона святой Ксении Петербургской. Иконография уникальна: на одежде святой подчеркнуты элементы мужского мундира, который когда- то носил ее супруг. Именно так святая ходила по этой самой улице». (Дмитрий Мироненко, иконописец.)

ХРОНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2002 год - общество инвалидов Петроградского района выступило с идеей строительства церкви Ксении Блаженной на углу Лахтинской улицы и Большого проспекта, но на этом месте уже запланировали торговый центр.

2010 год - закладка храма на Лахтинской между домами 15 и 19, начало строительства.

2015 год - возобновление работ, установка креста на главном куполе.

2018 год - здание приняли в эксплуатацию.

6 июня 2019 года - великое освящение храма.

ТТХ ХРАМА

Вместительность - 400 прихожан.

Число уровней - 2.

Число куполов - 5.

Высота - 34 метра.

Число икон в иконостасе - 49.

КОНКРЕТНО

Великое освящение храма

Где: Лахтинская улица, 17. Когда: 6 июня, 09.00. Проведет: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.