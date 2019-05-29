«Мир у опасной черты, мы должны сделать все, чтобы найти пути выхода»

В адрес участников поступили приветствия от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Сергея Лаврова, Владимира Мединского, Александра Беглова, президента РАН Александра Сергеева, генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай и др.

Диалог умов и культур

Международные научные чтения, или «Дни науки в СПбГУП», как их называли изначально, впервые прошли в вузе в 1993 году. Их инициатором стал академик Дмитрий Лихачев. А в 2001-ом, указом Президента России Владимира Путина, чтения нарекли Лихачевскими, в знак признания особого вклада Дмитрия Сергеевича в науку и культуру.

С тех пор организаторами Чтений, призванных увековечить память легендарного академика, выступают СПбГУП, Российская академия наук и Конгресс петербургской интеллигенции. В 2007-ом их стало поддерживать и Министерство иностранных дел.

По традиции, в форуме участвуют более полутора тысяч человек. В этом году ученые, государственные и общественные деятели из 25 стран мира представили около 250 докладов. Входит в программу Чтений и Международный форум старшеклассников, его участники - победители ежегодного конкурса «Идеи Д.С. Лихачева и современность».

Последние 11 лет в рамках Чтений проводят «Международный диалог культур». Спикеры дипломатической программы – послы иностранных государств, предмет общения - важнейшие проблемы современности.

Пленарное заседание открыл ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

На крупнейшем в мире ежегодном гуманитарном форуме обсудили проблемы мирового сообщества и перспективы его развития. Пленарное заседание «Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости» открыл ректор СПбГУП Александр Сергеевич Запесоцкий.

- Сегодня здесь собралось около 800 человек, и в работе чтений участвует свыше 750 школьников из России и зарубежья. Это очень важная часть Лихачевских чтений, это то, что устремлено в будущее, так же как и участие студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, - рассказал академик Александр Запесоцкий. - В наших чтениях участвует свыше двухсот профессоров и докторов наук из самых разных уголков страны. Для нас это представляется чрезвычайно важным, поскольку каждый раз на повестку дня чтений выносятся наиболее актуальные проблемы современности.

Среди участников форума много представителей интеллектуальной и политической элиты России. Например, советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, члены Конституционного суда РФ Николай Бондарь и Гадис Гаджиев, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, директор Института Европы РАН Алексей Громыко и директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, члены РАН Аскар Акаев, Абдусалам Гусейнов, Владимир Квинт, адвокат Генри Резник, глава «Альянса цивилизаций» ООН Мигель Моратинос, послы Полад Бюльбюль-оглы из Азербайджана и Мехди Санаи из Ирана, а также выдающиеся зарубежные ученые и государственные деятели из Италии, Пакистана, Турии, Киргизии, Казахстана, Украины, США, Индии Швеции, Канады и других стран.

Переход на новый этап

- Мы живем в очень сложный период, когда меняется послевоенное мироустройство, - продолжал в своем приветствии ректор Александр Запесоцкий. - Два последних десятилетия характеризовались как «холодная война», но в это время отношения между государствами все равно определялись признанными всеми международными правилами, процедурами решения конфликтных ситуаций, что внесло стабильность в развитие. Притом что существовали Варшавский договор и НАТО, угроза ядерной войны, ситуация была благополучной, управляемой и прогнозируемой. Каждая страна понимала, в каком порядке она может отстаивать свои интересы. Сейчас, в последнее десятилетие, вся эта система подвергается коррозии. Сегодня мы сталкиваемся с целым рядом угроз, на которые мировое сообщество не может выработать адекватного ответа.

На крупнейшем в мире ежегодном гуманитарном форуме обсудили проблемы мирового сообщества и перспективы его развития. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Ректор СПбГУП подчеркнул, что сегодня на Лихачевских чтениях стоит вопрос о том, что делать дальше, каково должно быть послевоенное устройство, какова должна быть его архитектура, будет ли новая архитектура, можно ли перейти к новой мировой архитектуре, новым правилам построения международных отношений без войны, которая в современных условиях имеет все шансы быть ядерной.

- У многих притупилось ощущение опасности военных столкновений. Мир находится у очень опасной черты, и мы должны сделать все, чтобы найти пути выхода, в первую очередь теоретические, которые помогут обеспечить стабильное будущее, - так закончил приветственную речь академик Александр Запесоцкий.

Ежегодно по окончании чтений Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов выпускает тематический сборник. За все время было опубликовано свыше трех тысяч научных статей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Академик Дмитрий Лихачев уделял большое внимание Санкт-Петербургскому университету профсоюзов, был почетным доктором прославленного вуза. И потому символично, что ваши встречи проходят именно здесь, в СПбГУП, и по праву считаются значимым событием в жизни Северной столицы и всей страны».

(Владимир ПУТИН, президент России.)

«Ваш научный форум, инициируемый академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, вносит большой вклад в выстраивание диалога между странами на основе взаимовыгодного, равноправного партнерства. Это подтверждает влияние гуманистических идей Дмитрия Сергеевича Лихачева на формирование современной научной мысли».

(Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной думы РФ.)