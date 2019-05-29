Писатель Александр Лапин: Без любви книг не бывает

Не стоит судить по названию: книга повествует не о грандиозной стройке, а о строительстве самого себя. Роман-путешествие в трех измерениях - пространстве, времени и лабиринтах человеческой души - рассказывает о морском офицере, а затем и бизнесмене Олеге Мировом. В один далеко не прекрасный день его жизнь рушится, и Олег понимает, что нужно все начинать сначала.

- Герой - человек либеральных взглядов, который перестает видеть во всем смысл и начинает искать свое место в жизни. Он отправляется в большое путешествие. Это история духовного перерождения как одного человека, так и общества в целом, - рассказал Александр Алексеевич, презентуя «Крымский мост» на Международном книжном салоне в Петербурге.

Книга на любой вкус

В романе есть элементы и триллера, и политического детектива, и исторического исследования, даже философского трактата. Разумеется, не обошлось и без трогательной любовной линии.

- Без любви книг не бывает! Хороший роман не может существовать без головокружительного сюжета и любовного треугольника. Вот и мой герой решает вернуться в Крым, где прошла его молодость, чтобы найти свою первую любовь, - отметил автор.

Но прежде Мировой побывает в отшельническом скиту на горе Афон, станет свидетелем обрядов масонского ордена, окажется на киевском майдане, а в итоге примет участие в Крымской весне.

С первых страниц становится ясно, что это не просто цепь приключений, а глубокий анализ современной отечественной истории и места каждого из нас в событиях 2014 года, которые, по словам Лапина, заставили россиян свернуть с накатанной дороги и пойти своим истинным путем.

- Колесница глобализации перевернулась, споткнувшись о крымский камешек. Мне хотелось, чтобы это время не исчезло из нашей памяти, - объяснил писатель. - Я понимал: если сейчас не напишу, то через какое-то время важные факты будут смазаны в угоду чьим-то политическим интересам. Я же изучал события по горячим следам, разговаривал с их героями, чтобы написать так, как это было на самом деле.

Совет мэтра

Накануне официальной презентации на Международном книжном салоне Александр Лапин пообщался с читателями в камерной, домашней обстановке Книжной лавки писателей - без жесткого тайминга и формальностей.

После выступления автора поклонники долго задавали вопросы. И даже не о самой книге - услышав рассказ Лапина, ее уже хочется прочитать, а о жизненном пути писателя и сути творчества. Так, один из гостей, начинающий литератор, попросил у мэтра совета, что делать, если ждать музу приходится неделями…

- Нужно трудиться! Не ждать настроения, а каждый день браться за перо. Вот у меня есть норма: в день я должен написать не менее четырех страниц, - поделился Лапин.

Путь автора

Александр Алексеевич долгие годы проработал журналистом. Начав собкором «Комсомольской правды» в Казахстане, он вырос до руководителя, став одним из отцов-основателей «Комсомолки» в ее нынешнем виде. Затем уехал в Воронеж, где создал огромный медиахолдинг. Однако успех не заставил его отказаться от мечты.

- Каждый журналист хочет когда-нибудь написать нетленку. Когда мне исполнилось 60, я понял: или сейчас, или никогда… - вспоминает писатель.

Так и появился роман-эпопея «Русский крест», посвященный сложной судьбе поколения, невольно ставшего вершителем судеб новой России - поколения, чья молодость и зрелость пришлись на 90-е годы, когда история разделилась на «до» и «после».

Затем вышел философско-религиозный роман «Святые грешники». Но все-таки и тогда и сейчас главной в литературе Лапина остается вечная тема поиска человеком своего места в жизни и мире.