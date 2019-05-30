Сто тысяч долларов за домашнюю игру: Как и на чем зарабатывает клуб СКА

Аншлагов стало меньше, но на помощь пришла «Газпром-Арена»

Второй сезон подряд СКА становится вторым по посещаемости клубом в Европе. Впереди только швейцарский «Берн». Интереснее другое. При официальной вместимости «Ледового» 12300 зрителей, на матч, согласно данным Международной Федерации Хоккея (ИИХФ),собиралось 13016 человек. Почти на 10 процентов больше, чем могут вместить трибуны «Ледового». Как так получилось? Очень просто.

22 декабря армейцы провели матч с ЦСКА на футбольной «Газпром-Арене». Игру посетило 67 770 человек - рекорд КХЛ! Возможно, на много лет вперед. А если разделить эту цифру на весь сезон, то и получим среднюю добавку в одну тысячу человек.

При этом реальных аншлагов в «Ледовом» в прошедшем сезоне было мало. Только в пяти играх из 32 домашних прошедшего чемпионата стадион оказался забит под завязку. А бывало, что и половина трибун пустовала. Но то – лишь эпизод. Когда начался плей-офф Кубка Гагарина, решающего этапа хоккейного сезона, тема лишнего билетика снова становится актуальной.

СКА, по словам вице-президента клуба Романа Ротенберга, зарабатывает на одной домашней встрече порядка 100 тысяч долларов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так почему для СКА стоит вопрос о заполняемости трибун? Осенью 2022-го года клуб собирается переезжать на другую арену. Новую и более современную, которая будет построена на месте СКК «Петербургский». Хотя пока возведение новой арены все же под вопросом – возможно, «Петербургский» ждет полная реконструкция.

Известно одно – новый «дом» армейцев будет одним из самых больших в мире. Вместимость составит предположительно 23 500 зрителей. А объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд рублей. Сможет ли новый стадион сделать СКА самоокупаемым клубом, работающим на прибыль? Давайте разбираться.

Почти все клубы КХЛ финансируются крупными компаниями. Или государством. Как СКА – Газпромом.

Ледовые арены клубам не принадлежат – арены используются для матчей по договору аренды. Обычая практика. Доход клубы получают с продаж билетов, атрибутики и рекламных площадей. Прибыль за телевизионные трансляции матчей получает проводящая соревнования организация – Континентальная Хоккейная Лиги. А частично КХЛ делится этой прибылью с клубами.

За 13 лет под финансовым крылом Газпрома в России привыкли к разговорам, что СКА – самый богатый и самый влиятельный клуб России. Отчасти эти данные устарели. Общая сумма бюджета петербуржцев, по нашей информации, в прошедшем сезоне составила 2,108 млрд рублей. В переводе на доллары по нынешнему курсу почти 33 миллиона. Выше только ЦСКА. Но это – в первую очередь расходы.

Реальных аншлагов в «Ледовом» в прошедшем сезоне было мало.Фото: Олег ЗОЛОТО

А руководство СКА часто подчеркивало и о своих внушительных выручках. В 2016-м году, например, чистая прибыль армейского клуба составила 846,6 млн рублей. В 2017-м году клуб показал чистый убыток в размере 1 миллиарда рублей. Но и этому есть убедительное объяснение. Связан убыток СКА со строительством и введением в эксплуатацию спортивного комплекса «Хоккейный Город», где располагается теперь тренировочная база главной команды и выступают фарм-клуб и две «молодежки».

По 2018-м году информация пока не опубликована, но на этот раз «минус» точно не планируется.

От слюнявчиков до шоколадок

Как зарабатывает СКА? Первое - продажей билетов, атрибутики (маек, шарфов, кепок, вымпелов), выручка от которой за последние семь лет выросла в 20 (!) раз. Следующая статья доходов – продажа лож на матчи, а также выручки с точек питания в «Ледовом» дворце. С недавних пор деньги «потекли» и из «Хоккейного Города», который находится в полной собственности клуба.

Кстати, об атрибутике. Почему она стала пользоваться большой популярностью не только у болельщиков?

Предматчевые шоу - еще одна статья расходов для клуба.Фото: Олег ЗОЛОТО

Значительно расширился ассортимент, улучшился дизайн, повысилось качество товара. В структуре клуба появилось собственное дизайн-бюро. Купить с символикой СКА теперь мы можем все, что душа пожелает: от ошейника для собаки (самый дешевый – 1000 рублей) до ползунков (от 490 рублей), от слюнявчика (от 200 рублей) до швейцарских часов за 20000 рублей, от фирменной клюшки с автографом Дацюка (25 000) до шоколадки за 150 рублей.

Приобрести товары можно на самой арене – на матчах СКА работает около 10 торговых точек, поэтому зрителям не нужно тратить весь перерыв на простаивание в очередях.

Есть еще три отдельных магазина – в ТРК «Галерея», на Невском проспекте и в аэропорту «Пулково». Идем дальше. Следующий пункт статьи доходов – реклама.

В отдельные сезоны СКА зарабатывает около 10 миллионов долларов на различных коммерческих проектах. Если сравнивать с клубами НХЛ (где бизнес-модель считается эталоном), то это соразмерно с середнячками бизнеса – типа «Коламбуса» или «Миннесоты». Но до уровня титанов заокеанской лиги – «Монреаля», «Рейнджерс» или «Торонто» пока очень далеко.

Руководству армейцев удалось сделать игры СКА одними из самых престижных и зрелищных мероприятий в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для понимания – простой пример. В Северной Америке на одном матче регулярного чемпионата НХЛ тот же «Торонто» (вместимость «Скотиабанк Арены» на хоккее 18 800 зрителей) зарабатывает около миллиона «баксов». Минимум. И столько же на решающем отрезке сезона – в плей-офф. То есть, если «Кленовые Листья» в этом сезоне пройдут во второй раунд Кубка Стэнли, то как минимум пополнят счет владельцев на 50 миллионов долларов.

СКА, по словам вице-президента клуба Романа Ротенберга, зарабатывает на одной домашней встрече порядка 100 тысяч долларов. Таким образом, окупается многое: офис, вложения, предматчевые шоу, атрибутика… Да вообще все. Кроме зарплат хоккеистов. На полную окупаемость, если сохранится темп экономического развития клуба, СКА планирует перейти через 5-10 лет.

Кстати, очень помогло в свое время армейцам приобретение Ильи Ковальчука. Да, стоил Кови дорого – сперва по контракту он получал 7 миллионов долларов в год, затем – 4,5. Но овчинка стоила выделки.

Илья Ковальчук был одним из самых дорогих приобретений СКА.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К примеру, сразу после того, как форвард под номером 17 подписал контракт с армейцами, только за один месяц болельщики купили его свитеров на 3,5 миллиона рублей. А затем была еще запущена линейка товаров с Ковальчуком «IK17»…

При этом не стоит забывать, что в «Ледовом» армейцы просто гости. Это не их арена. Аренда «Ледового» обходится приблизительно в один миллион рублей за матч.

В тоже время СКА, выполняя только роль арендатора, например, не влияет на поставщиков, качество продукции и ассортимент продуктов питания. То, что сейчас называют словом – кейтеринг. Но в текущей ситуации клуб сделал главное – привел на арену людей, готовых тратить на хоккей и все, что с ним связано, свои средства и время.

Руководству армейцев удалось сделать игры СКА одними из самых престижных и зрелищных мероприятий в городе. Но для дальнейшего развития нужна своя арена и вместимостью не менее 20 000 зрителей. Тогда можно рассчитывать и на самоокупаемость.

КСТАТИ

В Америке билет за 100 евро, в Минске – за 3

На матчах НХЛ в Америке один человек в среднем тратит сто долларов на покупку атрибутики, у нас на порядок меньше. Средняя стоимость билета за океаном сто долларов, у нас, в Петербурге – от двадцати долларов до 20 евро. По меркам КХЛ, это не дешево. К примеру, в Минске на матч с участием местного «Динамо» можно попасть за 3 евро.

Десять самых посещаемых клубов Европы в сезоне 2018/19

«Берн» Швейцария 16 290

СКА КХЛ 13 016

«Айсберен» Германия 12 026

«Кельнер Хайе» Германия 11 573

«Адлер Мангейм» Германия 11 422

«Фрелунда» Швеция 10 071

«Цюрих Лайонс» Швейцария 9694

«Динамо» Минск КХЛ 9495

«Спарта» Чехия 9 042

«Йокерит» КХЛ 8768

«Динамо» Санкт-Петербург ВХЛ 3864