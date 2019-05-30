«Одна другой краше»: Сергей Боярский показал младшую дочь

Неделю назад Сеть взорвали пляжные фотографии старшей внучки Народного артиста России Михаила Боярского 20-летней Екатерины. Девушка сама разместила в Instagram снимки в купальнике, которые получили широкий резонанс. В Интернете бурно обсуждали красоту форм Екатерины Боярской. После внезапно навалившейся популярности, она впервые вышла со знаменитыми бабушкой и дедом красную дорожку кинофестиваля в Петербурге.

А недавно на странице депутата Госдумы Сергея Боярского появились фото второй красавицы-дочки, 11-летней Александры. Девочка как раз отмечала день рождения.

sergeyboyarskiy Сегодня моей младшей дочери Александре исполняется 11 лет. Как же быстро летит время... Родилась она в один день с нашим родным и Великим городом. Нет тех слов, которыми я могу описать свою бесконечную отцовскую любовь к моим дочерям. Сашенька, любимая, с Днём рождения! Ты невероятно светлый и добрый человечек. Будь, пожалуйста, здорова, пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и любовью! Если вы с сестрой будете счастливы - буду счастлив и я. Вы - смысл моей жизни, мои кровинушки, моя гордость, храни Вас Господь! Обнимаю тебя, моя хорошая, и помни, Папа может, папа может всё, что угодно ради тебя и твоей сестрёнки Катюшки #сднемрождения #доченька #папиныдочки #точтонасобъединяет #простыевещи #самоеглавное #семья #папаможет

- Как же быстро летит время... Нет тех слов, которыми я могу описать свою бесконечную отцовскую любовь к моим дочерям. Сашенька, любимая, с Днём рождения! Ты невероятно светлый и добрый человечек. Будь, пожалуйста, здорова, пусть твоя жизнь будет наполнена радостью и любовью! Если вы с сестрой будете счастливы - буду счастлив и я. Вы - смысл моей жизни, мои кровинушки, моя гордость, храни Вас Господь! Обнимаю тебя, моя хорошая, и помни, «Папа может, папа может всё, что угодно» ради тебя и твоей сестрёнки Катюшки, - написал Сергей у себя в аккаунте.

Михаил Боярский с внучкой.Фото: СОЦСЕТИ

«Одна другой краше», «Александра - копия отца и бабушки Ларисы Луппиан», «Поздравляем, здорово, когда есть папа, который говорит своим дочерям комплименты и слова любви!», - ответили умиленные поклонники в комментариях.