2019-05-30T13:40:34+03:00
Общество

Синоптики дали прогноз погоды на июнь 2019 в Санкт-Петербурге: Лету - быть!

Но начнется оно с облачности и кратковременных дождей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Стало известно, каким будет лето 2019 в Санкт-Петербурге. Также синоптики составили прогноз погоды на июнь 2019 в Санкт-Петербурге.Стало известно, каким будет лето 2019 в Санкт-Петербурге. Также синоптики составили прогноз погоды на июнь 2019 в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До календарного лета осталось два дня. Каким оно будет в Санкт-Петербурге? Этот вопрос мы задали синоптикам, которые составили прогноз погоды на июнь 2019 года в Санкт-Петербурге.

– Переменчивый майский характер погоды сохранится и в июне, – рассказала «Комсомолке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. – Начнется лето умеренно теплой погодой с переменной облачностью и кратковременными дождями. В дальнейшем – всю первую половину месяца – погоду будут формировать чередование процессов циклонов и антициклонов, при этом последние будут преобладать: установится малооблачная погода с кратковременными ливнями и, возможно, грозами. Температура при этом будет немного выше нормы (11,4 градуса ночью и 20,1 градуса днем. – Прим. ред.).

Вторую половину июня обещают облачной, дождливой и прохладной. Виной тому станет атлантический циклон.

– В целом за месяц среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы, – отмечает Наталья Мироничева. – А вот месячная сумма осадков составит 110-150 процентов от нормы.

Начало лета в Петербурге будет дождливым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало лета в Петербурге будет дождливым.Фото: Артем КИЛЬКИН

В среднем в петербургском июне дождь идет 13 дней из 30, а среднесуточная температура составляет 15,6 градуса тепла. И это норма. Самая жаркая дата месяца в Петербурге – 15 июня 1998 года, тогда термометр показал 34,6 градуса. Абсолютный минимум наблюдали 2 июня 1930-го, когда на термометре было всего 0,1 градуса выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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