Аллерген не пройдёт или Как полюбить весну и лето

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с врачом-аллергологом медицинского центра «XXI век» Ольгой Ткаченко 00:00 00:00

ХИТРАЯ БОЛЕЗНЬ

Насморк, слезящиеся глаза, кашель и даже бронхиальная астма — для многих это привычные спутники первых погожих весенних деньков. По статистике, только аллергией на пыльцу страдает каждый третий россиянин. А ведь частенько типичные для заболевания симптомы появляются ещё до начала цветения.

—Как только снег растает, начинаются жалобы. В воздух поднимается скопившаяся за зиму пыль вместе с химией, которой убирали улицы, — объяснила в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» врач-аллерголог медицинского центра «XXI век» Ольга Ткаченко.

Доктор в третьем поколении пошла по стопам матери – та тоже работала врачом, причем, того же «профиля». По словам Ольги Ткаченко, поиск источника аллергии — это всегда некое расследование.

—Загадка, которую нужно разгадать. Важны малейшие нюансы. Как у Шерлока Холмса. Очень интересно! — считает она.

Однако прежде необходимо попросту распознать недуг: аллергию часто не так-то просто отличить от простуды.

—Скорее всего, это простуда, если кто-то болеет в семье или у вас есть температура. Если хотя бы чуть-чуть чешутся глаза, самочувствие хуже обычного, но нет простудной «ломки» в теле — значит, аллергия, — подчеркнула доктор.

С походом к врачу тянуть не стоит, однако ещё до визита можно облегчить себе жизнь, следуя нескольким советам.

—Если на улице вам хуже, носите солнцезащитные очки, чтобы защитить слизистую. Не стесняйтесь — наденьте маску. Более того, в аптеках продаются специальные носовые фильтры, которые со стороны не видно, — порекомендовала доктор Ткаченко.

Доктор Ткаченко сравнивает свою работу с расследованиями Шерлока Холмса. Фото из личного архива.

ОСТОРОЖНО, ПЫЛЬЦА

В конце марта — начале апреля на смену дорожной пыли в жизнь аллергиков «приходят» деревья. Ольха, береза начинают цвести ещё раньше, чем появляются листья.

—У солнечной и тёплой весны есть темная сторона: легкая пыльца хорошо переносится ветром. Конечно, сезон на сезон не приходится. Обильные дожди значительно облегчают жизнь аллергика, потому что они смывают пыльцу, — отметила Ольга.

По её мнению, экстренный отпуск подальше от аллергена — не лучший способ «лечения». Подгадать тут крайне сложно. Подморозит немножко, пока будете в отъезде, цветение замедлится — и встречать дома вас будут не только родные и недовольный работодатель, но и аллерген. Однако и против пыльцы есть несколько хитростей.

—Как можно меньше находитесь на открытом воздухе. Никаких пикников. У меня был пациент, бизнесмен. Он по работе с коллегами играет в гольф, а ему вообще нельзя. Но он вынужден, отчего очень сильно страдает, — поделилась аллерголог. —Женщинам не советую носить распущенные волосы. Они собирают пыльцу за счёт электростатического напряжения. Так что следует их заплести и надеть головной убор.

Врач добавила, что, вернувшись домой с улицы, необходимо полностью переодеваться и стирать одежду. И так — каждый раз. Более того, важно сразу вымыть руки и лицо, а лучше вообще принять душ. Главное, чтобы аллерген не подкрался прямо в ванной...

—В Петербурге много финских товаров. Один из самых популярных скандинавских шампуней содержит березовый деготь. Для пациентов с аллергией на березу такой душ может закончиться серьезными проблемами. То же самое с аллергией на травы. Например, ромашку. Зубные пасты, кремы, травяная косметика — со всем этим нужно быть очень-очень аккуратными, — предостерегла Ольга.

ГОТОВИТЬСЯ К АЛЛЕРГИИ НУЖНО ЗИМОЙ

Волшебную таблетку, которая бы мгновенно, раз и навсегда, избавляла от всех симптомов сезонного недуга, к сожалению, ещё не придумали... Доктор Ткаченко сравнивает аллергию с пламенем: если его что-то поддерживает – оно продолжает гореть. Другими словами, не удастся избавиться от контакта с аллергенами — будешь чихать всю жизнь. Столько же придётся есть таблетки. Первый шаг на пути к выздоровлению — понять, что именно вызывает аллергию.

—Ко мне на приём приходил молодой человек, работал в офисе и жаловался на круглогодичный ринит. Дома, да даже на улице чувствовал себя лучше. В итоге оказалось, что шеф — заядлый охотник. Уставил весь холл своими трофеями: медведь, лось... И вот они в этом зоологическом музее жили. А у мужчины уже начались проблемы с дыханием, астма подступала. Так он просто сменил работу, и жизнь наладилась. Мы учим людей думать в нужном направлении, вместе вести расследование, — отметила доктор.

Обнаружить аллерген можно с помощью лабораторного обследования. Однако проходить его нужно, когда обострение уже позади. Так, осенью и зимой сдают кожные пробы.

По словам Ткаченко, самый эффективный метод лечения аллергии — стратегический.

—Такое лечение направлено на то, чтобы аллергия совсем прошла. Это сложный метод. Нужно точно знать источник аллергии. Когда он установлен, начинается терапия аллергенами. Лекарства принимаются циклами: до сезона и во время цветения. Для полного выздоровления пить таблетки нужно как минимум три года. Но в первый же сезон становится легче, — объяснила доктор.

Подсказкой в сложных поисках аллергена могут стать пищевые перекресты. К примеру, едите вы яблоко или грушу, и небо начинает чесаться, во рту першит. Или от вишни и черешни отекают губы.

—Все эти симптомы говорят об аллергии на пыльцу березы, которая проявляется при употреблении косточковых фруктов. Но это не значит, что о них необходимо забыть. Можно пить компоты и есть запеченные фрукты.

Еще больше полезной информации – в Инстаграм доктора Ткаченко.

Что такое псевдоаллергия? Почему аллергиков стало больше? Может ли аллергеном стать собственный дом? Как быть, если насморк с вами круглый год? На эти и многие другие вопросы в программе «Здоровый разговор» на радио Комсомольская правда в Петербурге отвечает врач-аллерголог медицинского центра «XXI век» Ольга Ткаченко.