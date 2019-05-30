Тропический океан и бронированные рыбы: Палеонтолог рассказал, что было на месте Петербурга и Ленобласти миллионы лет назад

В этом году исполняется 220 лет со дня находки Ленского мамонта – одного из старейших «обитателей» петербургского Зоологического музея. По такому случаю «Комсомолка» решила устроить для всех желающих настоящее путешествие во времени. Прямо сейчас мы перенесемся далеко в прошлое, чтобы выяснить, какие удивительные создания обитали на территории современной Ленинградской области сотни миллионов лет тому назад.

Земля красных песков

Первая остановка в пути – 385 миллионов лет до нашей эры, период, который ученые называют «девонским». Западная Америка полностью скрыта под водой. Балтия, Прибалтика, Гренландия, Канада и часть Северной Америки составляют единый мощный континент. А на самом краешке этого континента, меньшей частью на суше, большей - в тропическом океане Палеотетис - располагается кусочек планеты, где многим позже вырастет Северная Столица России.

- Интересно, что вдоль береговой линии в ту эпоху откладывались песчаники (осадочная порода, представляющая собой цементированный песок – прим.ред) красного цвета, - рассказывает наш «проводник», палеонтолог, доктор биологических наук Павел Скучас. – И до сих пор эти песчаники кое-где можно увидеть – например, они выходят на поверхность неподалеку от поселка Сиверский в Гатчинском районе, вдоль берегов реки Оредеж.

Суша в то время была царством примитивных растений и беспозвоночных животных – на ней в зарослях папоротников и хвощей жили одни лишь многоножки, пауки и клещи. Все самое интересное происходило под водой.

- Это было время фантастических существ, - продолжает Скучас. – Так, на территории современной Ленинградской области в изобилии водились панцирные рыбы – огромные, закованные в костяную броню. У нас находили, например, ископаемые остатки гигантских артродир, родственников североамериканского дунклеостея – хищного чудовища длиной в шесть-семь метров (с два легковых автомобиля!) и весом до тонны.

В руках у нашего "провожатого" - всего одна чешуйка панцирной рыбы. Можете представить, каких размеров достигала вся "тушка".Фото: Артем КИЛЬКИН

У дунклеостея, помимо прочего, была одна интересная особенность: он умел открывать рот со скоростью всего в одну пятидесятую долю секунды. Поток воды с огромной скоростью устремлялся внутрь, засасывая в огромные усеянные острыми костяными пластинами челюсти все живое. Наши гиганты-артродиры были менее кровожадными, даже несмотря на то, что практически не уступали североамериканскому хищнику в размерах.

По соседству с этими океанскими монстрами, у самого дня, обитали псаммостеиды – родственники современных миног. Все, наверное, знают, как выглядит минога – как длинный шланг с тонким полупрозрачным плавником на одном конце и круглой «присоской» на другом. Способ питания у нее, прямо, скажем, неприятный – минога впивается в проплывающую мимо рыбу и постепенно высасывает из нее кровь и глодает мясо. А вот ее древние родственники отличались куда более «солидной» внешностью и мирным характером. Они отдаленно напоминали скатов – приплюснутое тело треугольной формы, а по бокам две костные пластины-стабилизаторы. Сверху и снизу псмаммостеид покрывал костяной панцирь – куда же без него. Плавали они редко и медленно – в основном сидели на дне, крепко зацепившись за него бронированным брюхом, и тихо-мирно поедали перегнивающие кусочки растений.

В Петербурге и Ленобласти не было найдено ни одной кости динозавра. Но это не значит, что "ужасных ящеров" здесь не водилось. В юрском периоде наши края вполне могли выглядеть так. Автор: Андрей Атучин (vk.com/id7455909)

Догадки и теории

«Ну а где же, где же динозавры?!» - воскликнет нетерпеливый читатель. Спешим расстроить – за всю историю отечественной палеонтологии в Ленинградской области не было найдено ни одного «ужасного ящера». Даже остатков костей, не говоря уже о полном скелете.

- Разумеется, это не означает, что динозавров здесь не водилось, - отмечает наш эксперт. – Просто, к огромному сожалению, у нас не сформировались породы, где можно было бы найти их остатки. А если какая-то часть и сформировалась, то ее за миллионы лет уничтожил ледник.

В эпоху динозавров уголок Земли, где сегодня раскинулась Ленинградская область, скорее всего, покрывали тропические леса, населенные самой разнообразной живностью. Автор: Андрей Атучин (vk.com/id7455909)

Точно такая же ситуация, продолжает Скучас, сложилась в Скандинавии – полуостров в то время составлял с Ленинградской областью одно целое. В Дании за десятки лет нашли всего несколько зубов. На юге Швеции – отдельные плохо сохранившиеся кости.

- Получше ситуация в Западной Европе, - рассказывает Павел Петрович. – Там доисторическая фауна изучена достаточно хорошо, а поскольку Западная Европа тоже входила со Скандинавией и Ленинградской областью в единый массив, мы можем предположить, что виды, водившиеся там, встречались и здесь.

По словам нашего собеседника, в меловом периоде – 145-66 миллионов лет назад, самый конец «динозавровой эпохи» - Северо-запад России, скорее всего, покрывали тропические леса, под пологом которых резвилась самая разнообразная фауна.

Бедренная кость утконосого динозавра в сравнении с бедренной костью человека. Эти останки Павел Скучас привез с Чукотки - но и в наших краях такие гиганты тоже могли встречаться.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В первой половине мелового периода сюда могли заходить игуанодоны – растительноядные динозавры длиной в 10-13 метров и весом до трех тонн, - продолжает палеонтолог. – Возможно, здесь водились «родственники» монгольских велоцирапторов – небольших хищных динозавров, «прославленных» Стивеном Спилбергом в «Парке Юрского периода». Конечно, должны были быть и гиганты – весом до полусотни тонн и длиной в 20-30 метров. Чуть раньше – собственно, в юрском периоде – по равнинам наверняка бродили стегозавры – двухтонные ящеры с большими костяными пластинами на спине и мозгом размером с грецкий орех.

300 миллионов лет неизвестности

Но все это, увы, лишь догадки. И подтверждения им мы, скорее всего, никогда не получим – несмотря на все старания ученых, вероятность найти в Ленинградской области останки динозавра стремится к нулю.

Кусочек кости в руках Павла Скучаса весит около 20 килограмм. Это тоже чукотский "трофей". Какому динозавру он принадлежал - ученым еще только предстоит разобраться.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Иногда случалось так, что в древние породы, сформировавшиеся еще до динозавров, врезались юрские или меловые реки, - рассказывает Скучас. – Или в них образовывались карстовые пещеры, куда попадали остатки. Вот в таких отложениях, действительно, можно найти окаменелости «ужасных ящеров». Но шанс, повторюсь, минимальный.

Вот так в геологической истории Петербурга и Ленинградской области образовался пробел длиной почти в 300 миллионов лет. Что было дальше, известно – падение метеорита, массовое вымирание. Землю заселили млекопитающие – сначала мелкие, примитивные, а потом дело дошло до всем известных мамонтов, пещерных медведей и саблезубых тигров. И вот они-то у нас, напротив, изучены очень хорошо. Но это уже совсем другая история.

Путеводитель «КП»

Где в Петербурге можно встретить древних существ

Гатчинский дворец. Его стены сложены из известняка, который сформировался в ордовикский период – 485 миллионов лет назад. Приглядевшись, можно различить в камне окаменелые останки древних родственников морских звезд, моллюсков и членистоногих.

Санкт-Петербургский государственный университет. Здесь в строительстве тоже использовались ордовикские известняки – ими, в частности, вымощена галерея внутреннего двора главного корпуса на Университетской набережной.

Гостиный двор. Известняковые плиты с останками ордовикской доисторической фауны уложены у входов в метро.

Станция метро «Приморская». Присмотревшись, можно найти на облицовочных плитах срезы раковин моллюсков и следы ходов, проложенных в камне древними ракообразными.

Станция метро «Невский проспект». Черные и темно-серые продолговатые вкрапления в сером мраморе – следы кораллов и морских лилий.