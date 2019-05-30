2019-05-30T16:48:22+03:00
Происшествия

Задержаны больше 60 сантехников-мошенников, обманывавших петербургских пенсионеров

Они вычисляли "жертв", втирались в доверие и навязывали услуги по завышенным расценкам [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция арестовала более 60 мошенников, обманывавших петербургских пенсионеров и инвалидовПолиция арестовала более 60 мошенников, обманывавших петербургских пенсионеров и инвалидовФото: скрин с видео
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Полиция Петербурга провела обыски в помещениях якобы сантехников, которые на протяжении долгого времени обманывали пенсионеров и инвалидов. Совместно с московскими коллегами, правоохранители раскрыли целую мошенническую сеть: аферисты ходи по квартирам и предлагали услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства наивным пожилым людям. В четверг, 30 мая, стало известно, что более 60 членов этой преступной группировки задержали. Орудовали аферисты в Петербурге, Москве и области, а также в Твери. От их рук пострадали более 100 человек.

Более 60 человек задержаны по подозрению в массовом мошенничестве пенсионеров.

- Для получения прибыли мошенники разработали криминальную схему. Они входили в доверие к жильцам дома, говоря, что в их доме будет проходить капитальный ремонт и навязывали слуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В основном мошенники «окучивали» одиноких пенсионеров и инвалидов, за которых никто не мог заступиться. При этом, мошенники действовали очень цинично и снимали, как они обманывают своих жертв на камеру смартфона.

Свои мошеннические схемы аферисты прорабатывали подробно, обзванивая "клиентов" и приходя к ним домой Фото: скрин с видео

Свои мошеннические схемы аферисты прорабатывали подробно, обзванивая "клиентов" и приходя к ним домойФото: скрин с видео

Мошенническая организация была действительно крупной. Как и во всех группировках, у «сантехников» были три лидера, которые разрабатывали планы и распоряжались деньгами. У каждого из них была своя группа из 15 и более человек, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали денежные средства. Это сантехники, которые активно делали вид, что меняют трубы, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.

- Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел, - добавила Волк.

Сейчас задержаны более 60 человек, среди которых есть предполагаемые «главари». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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