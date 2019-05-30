2019-05-30T16:55:59+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» поможет онкобольным из Ленобласти

Пока им приходится ждать лечения несколько месяцев
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В больнице есть все необходимое для таких пациентов: оборудование, специалисты и желание помочь. Фото: архив больницы.В больнице есть все необходимое для таких пациентов: оборудование, специалисты и желание помочь. Фото: архив больницы.
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Директор клиники Георгий Карапетян рассказал «Комсомолке», чем займется новое отделение реконструктивной хирургии, а также в чем преимущества «железнодорожной» медицины.

Георгий Эдуардович возглавил Дорожную клиническую больницу ОАО «РЖД» в Петербурге в апреле 2019 года. Доктор медицинских наук и хирург по специальности много лет руководил клинической больницей «РЖД-медицина» в Красноярске. Медицинские учреждения «РЖД-медицина» - это огромная сеть (более 170 клиник) по всей России. Нововведения, доказавшие свою эффективность, тут же берут на вооружение в любой из клиник сети. Правило преемственности лучших наработок соблюдается и в работе петербургской больницы.

- Руководство меняется, но остается главный принцип - доступность и качество медицинской помощи. Два простых слова, которые включают в себя огромный объем работы на всех уровнях. Нашей больнице более века. Это сто лет передачи опыта из рук в руки, накопления потенциала, - отметил доктор Карапетян. - В такой системе нет и не может быть эффекта нигилизма, когда новый начальник кардинально меняет курс и начинает с чистого листа. Он вносит что-то улучшающее и современное, а учреждение суммирует потенциал и производительность.

Новый директор клиники Георгий Карапетян. Фото: личный архив.

Новый директор клиники Георгий Карапетян. Фото: личный архив.

Так, Георгий Эдуардович уже готовит программу дальнейшего развития больницы. В числе нововведений - открытие в июне центра пластической, реконструктивной хирургии. Более того, планируется начать переговорный процесс с Комитетом по здравоохранению, чтобы в рамках ОМС в клинике бесплатно восстанавливали молочную железу женщинам, которые лишились ее из-за рака груди.

- Казалось бы, избавившись от страшной болезни, рождаешься заново. Однако для женщин, у которых отсутствует молочная железа, жизнь не является полноценной, им требуется дополнительное лечение. Операция по восстановлению груди дорогостоящая, и не каждая пациентка может ее себе позволить. Скорее всего, уже через несколько месяцев мы сможем проводить бесплатные операции по реконструкции молочных желез, - подчеркнул директор.

Еще одну инициативу больница обсуждает с Ленинградской областью. Людей с онкологией и другими тяжелыми и сложными заболеваниями там много, а вот сил и высокотехнологичного оборудования, без которого их победить практически невозможно, не хватает.

- Пациенты не должны ждать медицинской помощи длительный срок. В рамках соглашения жители Ленобласти смогут лечиться у нас бесплатно. Для этого есть все необходимое: оборудование, специалисты, лицензия по двенадцати профилям высокотехнологичной помощи, - отметил Карапетян.

По его словам, федеральные медицинские центры порой используют более мощные технологии лечения. Однако они, как правило, достаточно специализированные, а Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» может похвастаться своей многопрофильностью.

- Ведь мы лечим не болезнь, а пациента. Бывает так, что человек поступает к нам с той или иной основной патологией, а параллельно выявляются сопутствующие заболевания. И только комплексный подход, возможность привлечения лучших специалистов различных профилей позволяют оказать пациенту современную и безопасную медицинскую помощь.

СПРАВКА «КП»

НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» - это многопрофильный медицинский центр, принимающий более 18 тысяч пациентов в год. Не только петербуржцы, но и жители всей России и других стран обращаются сюда за помощью по самым разным направлениям: от современной диагностики и реабилитологии до лечения онкозаболеваний.

Стационар: проспект Мечникова, 27. Тел. 8 (812) 67-97-003.

Поликлиника № 1: Боровая улица, 55. Тел. 8 (812) 490-04-34.

Поликлиника № 2: пр. Мечникова, 23.

Сайт: railway-hospital.spb.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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