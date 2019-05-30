2019-05-30T17:41:27+03:00
Общество

Без бумажек: Единой картой петербуржца начали пользоваться в поликлиниках

Около 30 тысяч жителей Северной столицы подали заявку на оформление карты
Полина ЖУКОВА
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Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Единая карта петербуржца уже лежит в кармане у шести тысяч жителей Северной столицы. Еще около 30 тысяч человек ожидают изготовления своей – именно столько заявок сегодня подано на ее оформление. Напомним, что помимо функций банковской карты, она может играть роль проездного. А также удостоверения личности: на ней размещены фотография, имя, дата рождения держателя. И зашифрованы данные паспорта, СНИЛС, ИНН, полиса. Поэтому ее можно использовать для получения различных социальных услуг. В том числе – ходить с картой в поликлинику.

Теперь петербуржцам можно не брать с собой бумажки для приема у врача. Забыл полис дома – ничего страшного. Просто предъяви в регистратуре свою карту. Такая система заработала уже во всех поликлиниках города. Опробовали ее первые пациенты и в Стоматологии №9 Центрального района.

Пройти через регистратуру с ЕКП стало быстрее и проще. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пройти через регистратуру с ЕКП стало быстрее и проще.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Это очень удобно, не надо брать с собой паспорт, полис, страховое. Или возвращаться за ним домой, если что-то не с собой. Да и бумажки можно потерять. А тут просто приложил карту – действительно 21-й век, – делится пациент стоматологии Петр Матвеевич. – Сейчас на все время в регистратуре у меня ушло минуты три-четыре.

Стоит отметить, что в стоматологии №9 внедрена еще одна современная система – электронная очередь. Поэтому пациенту нужно лишь нажать кнопку в одно касание и дождаться появления своего номерка на экране. В изнуряющей очереди стоять не придется.

– Сегодня пациент может обратиться в любую поликлинику города, и его там примут с единой картой петербуржца. И даже те поликлиники, где техническая часть еще не полностью готова, все равно имеют возможность считывать карты в регистратурах, – отметил Валерий Москаленко, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию. – Сейчас идет переустановка программного обеспечения, идет доработка в 86 поликлиниках города и здесь речь идет уже об удобстве врачей и сотрудников регистратуры. Но в течение месяца этот вопрос будет решен.

Врачи уже используют карту для электронной подписи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи уже используют карту для электронной подписи.Фото: Олег ЗОЛОТО

Единую карту уже сделали себе и все врачи стоматологии. Она необходима докторам, например, для цифровой подписи. Ведь на смену бумажным медкартам уже потихоньку приходят электронные. Кроме того, Едина карта петербуржца облегчает и работу сотрудникам самой регистратуры: найти пациента в базе стало быстрее и проще.

– Когда я лечу пациента, я формирую протокол его лечения. Раньше они распечатывались и подклеивались на бумажном носителе, карте. Сейчас это также есть, но будет и электронный протокол с электронной подписью, которая теперь законом приравнена к «живой», – отметил главный врач стоматологической поликлиники №9 Александр Рубежов. – А пациент сможет на портале Госуслуг увидеть свою медицинскую документацию и информацию о том, кто лечил пациента и подпись врача.

КСТАТИ

Единая карта петербуржца дает возможность также получить скидки у партнеров проекта. А их насчитывается больше сотни, и это число будет расти. Среди них – музеи, театры, спортивные учреждения, аптеки, магазины. На карту также могут начисляться социальные выплаты и пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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