Федор Конюхов стал амбассадором Русского музея

С корабля – на бал, с лодки – в музей. Федор Конюхов, который еще недавно греб через Южный океан и устанавливал новые мировые рекорды, побывал на своей выставке в Русском музее. Путешественника, художника и священника, Конюхова ожидали здесь еще в марте, на ее открытии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711980" frameborder="0"></iframe> В Русском музее открылась выставка работ Федора Конюхова.Олег ЗОЛОТО

– Но из-за штормов, из-за ветров пришлось задержаться, – признается Конюхов. – Спасибо, что продлили выставку. Эта экспедиция была сложнее, чем все предыдущие вместе взятые. Выкарабкивался, лишь бы эта выставка не стала посмертной.

НЕ ПУТЕШЕСТВЕННИК, А ХУДОЖНИК

В залах Михайловского замка собрали лишь малую часть полотен Конюхова-художника (всего у него около трех тысяч работ). Живописец улыбается: «ну, хоть мастерскую подчистили». Картины украсили оригинальные рамы, которые не ограничивают сюжет, а, наоборот, выводят его за пределы холста.

В таком виде свои работы Конюхов увидел впервые, ведь экспозицию готовили, пока он устанавливал новые рекорды.Фото: Олег ЗОЛОТО

В таком виде свои работы Конюхов увидел впервые, ведь экспозицию готовили, пока он устанавливал новые рекорды. Так, во время весельного перехода от Новой Зеландии до Чили 67-летний путешественник стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на веслах, провел в Южном океане больше всех дней (154) и больше других прошел в штормовых 40-х и 50-х широтах. Мало того, он стал первым и пока единственным человеком, который смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях.

«Никогда не думал, что буду выставляться в Русском музее».Фото: Олег ЗОЛОТО

– Чтобы подняться на Эверест, я занимался альпинизмом 19 лет. То же и в искусстве: никогда не думал, что буду выставляться в Русском музее, – сказал Федор Филиппович. – Спасибо что увидели меня в этой стороны. Ведь, прежде всего, я не путешественник, а художник.

Прежде чем посетить выставку, Конюхов «словно в молодости» прогулялся по Невскому и прошелся по музейным залам. Поддержать художника-путешественника в Петербург приехала и его супруга и муза Ирина.

Картины украсили оригинальные рамы.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Ваша жизнь – вечное движение, – отметил директор Русского музея Владимир Гусев, обращаясь к Конюхову. – Русский музей – одна из вершин, не географических, а духовных, которую Вы покорили. Приглашаю войти в общество друзей Русского музея и стать нашим зарубежным послом, амбассадором.

Чтобы скрепить договор, амбассадору вручили футболку с принтом марины Айвазовского. А давний друг Конюхова, ювелир Владимир Михайлов, подарил ему каменную скульптуру с изображением лодки, земного шара, триколора и двуглавого орла.

– Начал ее, когда ты только поплыл, – отметил Михайлов. – Мне говорили, что болтанка, что маршрут прервут. Но я не сомневался, что все будет хорошо.

«КАРТИНЫ ЧТО ДЕТИ»

Откуда Конюхов-живописец берет вдохновение? Оно приходит к нему под парусом, под облаками. Трогает все: «и пролетающий альбатрос, и вершины гор». Зарисовки художник делает даже на Северном полюсе. Но вдохновляют и люди. Именно поэтому, например, Конюхов ездит не на личном авто, а в метро: «там движение, там лица». И когда слов уже не хватает, путешественник берется за кисти и краски.

Зарисовки художник делает даже на Северном и Южном полюсе.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Кухня художника – это очень сложно. Но нет проблемы нарисовать, передать духовную энергию: есть проблема со временем, – поясняет Конюхов. – Ложусь спать в час, встаю в три, в пять буду Ирочку: она как муза должна присутствовать, без нее скучно. Картины что дети: бывают послушные, два часа поработаешь – и она сама «дописывается» за неделю, а бывает, что мучаешься несколько лет.

Душу художника трогает все: «и пролетающий альбатрос, и вершины гор».Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас Конюхов работает над триптихом «Казнь Иоанна Крестителя», который будет состоять из гигантских полотен три на три метра. На работу потребуется еще лет пять, «а время сжимается», ведь задумок у Федора Филипповича – священника, который когда-то думал, что в свои 50 уедет служить в тихую деревню, – еще много.

Вдохновение приходит к Кноюхову и под парусом, и под облаками.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Следующее путешествие – в стратосферу: хочу посмотреть, как наша Земля изгибается, – улыбается Конюхов.

– Вы столько времени проводите в одиночестве. Это трудно?

– В мире нет одиночества. Господь Бог везде: и в океане, и на вершине Эвереста, и на пути к Северному или Южному полюсу. Ты никогда не остаешься один. Точно так же, как птицы или киты, только с ними надо найти общий язык. Когда я в океане, то скучаю по людям. Когда среди людей, скучаю по океану.