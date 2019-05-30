«Камень финских чернобогов»: Гром-камень, на котором стоит Медный всадник, достали из земли 250 лет назад

Петровский пруд празднует юбилей: в этом году самому мистическому рукотворному водоему Петербурга исполняется 250 лет. Котлован, который за два с половиной века превратился в пруд со своими обитателями, остался после того, как из земли у деревни Конная Лахта выкопали гигантский алтарный камень. Сейчас эта священная глыба служит постаментом Медному всаднику.

ЭМБЛЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЛА

Екатерина Вторая задумала открыть памятник Петру Великому к столетию его вступления на престол. Философ Дени Дидро посоветовал ей французского скульптора Этьена Фальконе.

Еще до того, как художник прибыл в Петербург, он «набросал героя и его скакуна, преодолевающих эмблематическую скалу», как он сам писал Дидро. Замысел поставить скульптуру на дикий камень был новаторским: в те времена статуи водружали на прямоугольные пьедесталы, украшенные надписями и барельефами. Последуй Фальконе примеру коллег – и вместо Медного всадника на Сенатской площади мог бы появиться второй Петр Растрелли, что стоит сейчас у Михайловского замка.

Рисунок модели монумента, выполнен художником Антоном Лосенко в мастерской Фальконе в 1770 году, хранится в Музее города Нанси (Франция)

Согласно записям библиотекаря Академии наук Ивана Бакмейстера, который участвовал в создании памятника, подножие должно было быть «пяти сажен в длину, двух сажен и половины аршина в ширину и двух сажен и одного аршина в вышину», то есть примерно 10,6 на 4,6 на 4,96 метра.

«Обтесывание камня Гром у Лахты». Гравюра Якоба Шлея по рисунку Юрия Фельтена

– Идея Фальконе показалась мне новой и прекрасной, – писал Дидро президенту Академии искусств Ивану Бецкому, который отвечал за все работы по созданию памятника. – Монумент будет прост, но вполне будет соответствовать характеру героя.

Идея дикой скалы под ногами у первого российского императора многим пришлась по душе. Но было две проблемы: где найти такой камень и как его доставить в центр Петербурга?

ПРЕКРАСНАЯ ГЛЫБА

О том, что пьедестал будет цельным, Фальконе даже не мечтал. Он даже зарисовал, как именно каменные части будут соединяться друг с другом. Изначально скульптор предполагал дюжину фрагментов, затем шесть.

Фрагменты гранита немного отличаются оттенком, но взяты из одного валуна.Фото: Артем КИЛЬКИН

На поиски шестерки гигантов отправилась целая экспедиция, а в газетах дали объявление. По инструкции, составленной Бецким, найденный камень зарисовывали, измеряли, насколько глубоко он лежит в земле и как далеко находится от воды. В завершении исследования от валуна полагалось «отбить по маленькой штуке» с двух сторон. Фрагменты вместе с рисунками и измерениями отправляли прямиком в Контору строений.

– Долго искали требуемых отломков скалы, как, наконец, природа даровала готовое подножие к изваянному образу, – пишет Бакмейстер. – Отстоянием от Петербурга почти на шесть верст у деревни Лахты в ровной и болотной стране произвела природа ужасной величины камень.

«Обтесывание камня Гром у Лахты». Гравюра Якоба Шлея по рисунку Юрия Фельтена

О камне адъютанту Бецкого, греческому инженеру Марену Карбури, в 1768 году рассказал крестьянин Семен Вишняков. Гигантский гранитный валун во владениях графа Якова Брюса он приметил давно: хотел расколоть его и продать по частям. Уже на следующее утро в Лахту прибыла экспедиция. Вишняков получил за находку целых сто рублей, а вокруг камня закипела работа.

– Это глыба прекрасного и чрезвычайно твердого гранита, с весьма любопытными прожилками кристаллизации, – писал Фальконе. – Камень много придаст характера памятнику и, может быть, в этом отношении его можно будет назвать единственным.

АЛТАРНЫЙ КАМЕНЬ

Валун обкопали со всех сторон. Он достигал 13 метров в длину, шести с половиной в ширину и восьми в высоту, а в землю уходил на четыре с половиной метра. Примерная масса камня в первоначальном виде составляла около двух тысяч тонн. Сверху камень укрывал толстый слой мха.

– В скале находилась <…> трещина, которою отделялся выдавшийся угол, – писал библиотекарь Императорской публичной библиотеки Антон Ивановский. – Она была наполнена землею, в которой росло пять больших берез. По преданию местных крестьян, удачный раскол скалы образовался от удара молниею.

«Движение камня к заливу в присутствии императрицы». Гравюра Якоба Шлея по рисунку Юрия Фельтена

«Громовой удар» – одна и версий, по которой валун назвали Гром-камнем. По другой, его нарекли в честь одного из богов-громовиков финно-угорского пантеона. Ведь для местных язычников он был алтарным камнем.

– Гром-камень был в древности расколот молнией и с тех пор пользовался суеверным почтением местного населения, – пишет в книге «Метафизика Петербурга» профессор, доктор филологических наук Дмитрий Спивак. – Культ коня и камня был с древних времен присущ именно ладожскому ареалу. Прежде всего, это курган вещего Олега в Старой Ладоге. «Алтарные камни», в жертву на которых (или которым) могли приносить коней, отмечены и в других местах нашего Севера. Одним из таких мест был знаменитый «Конь-камень» на ладожском острове Коневец.

Схема движения валуна. Марин Карбури

Неудивительно, что памятник в его конечном виде – скала под ногами у всадника-императора – стал любимым в Петербурге: он объединил новаторскую по тем временам лаконичность и древние символы.

– В среде петербуржцев сложилось предание о последней болезни Петра Великого, – отмечает Спивак. – Осенью 1724 года царь спасал утопавших в Лахтинском заливе, сильно простудился и умер. <…> Достаточно вспомнить, что над Лахтинским побережьем царил вросший в землю Гром-камень – и рассказ о великодушии монарха превратится в миф об очередном жертвоприношении героя на камне.

ГРАНИТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Путь «алтарного камня финских чернобогов», как потом назвал его Максимилиан Волошин, на Сенатскую площадь растянулся на 23 километра и два года. 26 сентября 1768-го начали подготовку к путешествию: построили казармы для 400 рабочих, до берега Финского залива прорубили просеку 40 метров в ширину и восемь километров в длину. Валун полностью обкопали, отделили часть, отколотую молнией. Так Гром-камень облегчили до тысячи тонн.

Пути, по которым двигали камень. Марин Карбури

Параллельно придумывали машину, которая могла бы доставить глыбу на берег. Грек Карбури разработал механизм из двух слоев огромных бревен с желобами, обитыми медью, и медными шарами между ними. Машина работала по принципу шарикоподшипника.

В феврале 1769-го Гром-камень начали поднимать дюжиной рычагов – и 12 марта уложили на платформу из деревянной решетки, сена и мха. Эта дата считается днем рождения Петровского пруда.

12 рычагов, которыми камень подняли и водрузили на платформу. Марин Карбури

В таком положении валун оставили на полгода, чтобы болотистая почва промерзла вновь. Вояж мегалита продолжился лишь в ноябре. Отбитый молнией фрагмент разбили на две части и взяли с собой в качестве противовеса. Затем их использовали, чтобы нарастить будущий постамент спереди и сзади.

– Два находящиеся на камне барабанщика должны были давать работным людям <…> знак; 48 каменосечцев <…> беспрестанно обсекали оный, дабы дать ему надлежащий вид; наверху одного края была кузница, дабы иметь всегда нужные орудия тотчас в готовности; прочие приборы были везены в привязанных к камню санях, за коими последовала еще прицепленная к оным караульня, – описывает Бакмейстер.

Доставка камня по воде. Марин Карбури

Валун, обросший целым городком на колесах, передвигался на 20-30 шагов в сутки. К берегу Финского залива камень доставили 27 марта 1770-го. Там для него соорудили специальную пристань из свай, вбитых в дно (остатки ее видны при отливе и сейчас), и построили особое судно, которое по бокам «страховали» два парусника. Главным по водному вояжу Гром-камня назначили адмирала Семена Мордвинова.

– 22 сентября, в день коронования императрицы, скала, совершив 12 верст плавания, проплыв мимо Зимнего Дворца, прибыла благополучно к тому месту, против которого на площади предположено было воздвигнуть памятник, – пишет Ивановский. – Императрица, в память совершения подвига, <…> соизволила приказать вычеканить медаль. <…> Из обломков прекрасного гранита, на память этого события, многие вставляли небольшие камни в перстни, серьги и другие украшения.

«Выгрузка Гром-камня на Исаакиевский берег». Луи Бларамберг

Только на Сенатской площади камень уменьшили до нынешних размеров, от первоначального валуна осталось около трети. Памятник же открыли спустя 12 лет, в 1782 году. Гром-камень, вернее, его обработка стала одной из причин раздора между Фальконе и Бецким, завершал пьедестал и устанавливал скульптуру архитектор Юрий Фельтен. На открытие мемориала Фальконе не пригласили.

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОСТЬ

Считается, что будущий алтарный камень – часть скалы где-то в Скандинавии или Карелии, которую притащил ледник. Но, если скальные массивы, из которых выламывали Александровскую колонну и колонны Исаакия, давно известны, то «родина» Гром-камня до сих пор остается загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712017" frameborder="0"></iframe> 3D-модель постамента Медного всадника.Видео: Благотворительный проект «Коротко и ясно о самом интересном».

В прошлом году команда геологов СПбГУ, университетов «Горный» и Герцена при поддержке Музея городской скульптуры и благотворительного проекта «Коротко и ясно о самом интересном» обнародовала результаты исследований постамента. Ученые выяснили, что гранитное основание состоит не из трех, а из четырех фрагментов одного валуна и что Ольгинский валун на берегу залива, который два с половиной столетия считали одним из осколков Гром-камня, на самом деле ему не «родня»: у глыб разная радиоактивность и зернистость.

Сейчас артефакты на просушке. Фото: Представлено Павлом Глазковым

В этом году биолог и блогер Павел Глазков исследовал колыбель Гром-камня – Петровский пруд, который в 2011 году наделили статусов памятника природы. За два с половиной века котлован превратился в обитаемый водоем, а его дно застлал плотный ил.

– В воде заметил огромную пиявку, самца серой жабы и золотого карася, икринки которого, скорее всего, принесли сюда на своих лапках утки, – рассказывает Павел Глазков. – На берегу видны следы лося: эти животные приходят к пруду попить и покушать свежих водорослей.

За два с половиной века котлован превратился в обитаемый водоем. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Вокруг котлована все еще видны отвалы. Во время погружения биолог даже почувствовал нечто мистическое. Но самое интересное, что под водой он наткнулся на фрагменты уникальных конструкций, которыми Гром-камень вытаскивали из земли.

– Это два бревна хвойных пород, с четкими спилами, одной длины (около метра) и с одинаковыми углублениями на концах, причем эти углубления не похожи на те, что делают для срубов, – описывает Глазков. – Если бы эта части механизма остались на суше, то давно бы уже сгнили, но под водой процесс сильно замедлился. Вода лишь хорошенько проработала годичные кольца. Деревьям было около 25 лет.

На бревнах четко видны спилы и одинаковые углубления. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Сейчас артефакты на просушке. Исследователь уже договорился передать их «соседям» Медного всадника – в Президентскую библиотеку: там есть экспозиция, посвященная строительству зданий Сената и Синода.