Кафе с летней террасой: где искать самые уютные в Санкт-Петербурге

С 1 мая в Петербурге стартовал сезон летних кафе и открытых веранд. Они пользуются особой любовью не только туристов, но и местных жителей. Ведь в жару нет никакого желания сидеть в душном помещении. И даже, если изменчивая погода вдруг принесет небольшой летний дождь, спастись от него можно на крытой террасе. Неудивительно, что летняя пристройка в среднем на 50 процентов увеличивает прибыль рестораторов.

При этом чисто сезонные, временные, точки общепита с пластиковыми столиками сегодня не в чести. Об этом говорят и цифры – в этом году в Комитете имущественных соглашений заключили всего 23 договора под такие отдельно стоящие «одноразовые» кафе. Для сравнения, под летние террасы и веранды, прилегающие к стационарным ресторанам, заключено 293 договора.

Радует, что с каждым годом выбор веранд становится все разнообразнее. Можно посмотреть на город с высоты птичьего полета, можно найти «винтажную» веранду. И ценник в таких заведениях, в принципе, на любой карман, есть даже очень демократичные варианты. Кстати, особым спросом летние веранды в центре города пользуются во время больших праздников, когда над городом гремит салют, по улицам идет красочный парад, а на сцене выступают артисты. Но в такие дни места нужно резервировать заранее.

КАК ВЫБРАТЬ ЛЕТНЕЕ КАФЕ С ТЕРРАСОЙ

Чтобы отдых на свежем воздухе вас не разочаровал, выбирая веранду, прислушайтесь к нашим советам. Во-первых, обратите внимание, закреплены ли стулья, столы, зонты, в противном случае их снесет первым же порывом ветра. Во-вторых, посмотрите на чистоту оборудования (в хорошем заведении за этим следят даже на веранде) и на его безопасность – не должно быть острых краев и деревянных зазубрин. И, в-третьих, не стоит садиться за столики, которые стоят слишком близко к краю тротуара. Если для прохода пешеходов рестораторы оставили лишь узенькую тропинку, значит они нарушают правила. Вам-то может быть от этого ни холодно, ни жарко. Но, скорей всего, сидя в этом кафе, вы услышите от прохожих множество нелицеприятных слов в адрес и владельцев заведения, и – просто за компанию – его посетителей.

Но на самом деле, законопослушных рестораторов в Петербурге куда больше. И выбрать из множества веранд лучшие – очень сложно.

«Комсомолка» представляет вам подборку своих любимых летних террас, где можно отдохнуть с комфортом.

ROYAL BEACH

Где: Крестовский остров, Южная дорога, 14

У ресторана есть своя просторная территория на побережье Финского залива.

Если вам очень хочется на природу, но при этом сейчас нет возможности покинуть Петербург, отправляйтесь в одну из самых зеленых зон города – на Крестовский остров. А там, вдоволь нагулявшись, устройтесь в видовом ресторане авторской кухни Royal Beach. У заведения есть своя просторная территория на побережье Финского залива – она занимает достойное место в топе красивейших лаунж-зон города. Обед с видом на дельту малой Невы и Финский залив – пища для души.

Да и «пища для тела» не отстает. Хиты местного меню: черный тунец с карри пудингом, морковный салат с тыквенным пармантье, лосось sous-vide в азиатском соусе, голень ягненка томленая на темном пиве, морской черт с пряным птитимом. А десерт «Медовая шишка» в прошлом году признали одним из лучших на профессиональном конкурсе отелей и ресторанов.

Сайт: royalbeach.ru

Телефон: 8 (812) 677-79-35.

ЕЛЬ

Где: Курортный район, поселок Серово, Приморское шоссе, 640А

Сюда очень часто приходят после прогулок с детьми.

Ресторан стоит на самом берегу Финского залива, обед на его летней террасе – под крики чаек, шум и плеск волн – это не просто обед, а целая релаксирующая процедура. И даже, если на улице пойдет дождь и вам захочется спрятаться под крышу, залив все равно будет рядом с вами и вокруг вас – стеклянные стены ресторана открывают панорамный вид на воду из любой точки зала. А если вдруг летний день выдастся зябким – да, в Петербурге бывает и такое – гостей ресторана «Ель» согреет уютный круглый камин.

Кстати, сюда очень часто приходят после прогулок с детьми: для них есть мастер-классы и няня в игровой комнате, а также детское меню.

Кстати, за кухню здесь отвечает известный петербургский шеф-повар Вадим Воронкович. В основе меню – мясо, рыба, морепродукты. Готовят их на открытом огне, в специальной гриль-печи хоспер. А в другой печи, на березовых дровах, выпекают классическую итальянскую пиццу.

Сайт: restoranel.ru

Телефон: 8 (812) 433-23-12.

ФЕРМА БЕНУА

Где: Тихорецкий проспект, 17

Это ресторан с историей.

Свое название ресторан получил от образцовой фермы Бенуа, располагавшейся в XIX веке на территории нынешнего Сада Бенуа. Сегодня «Ферма Бенуа» - объект культурного наследия регионального значения, она была воссоздана по сохранившимся чертежам и приспособлена под современное использование. Единую стилистику здания продолжает и терраса, расположенная за рестораном в зеленом Саду Бенуа. Здесь можно устроить как романтический ужин за столиком на двоих, так и отдохнуть компанией в десять человек. Холодно точно не будет, на террасе на случай свежих вечеров есть пледы и инфракрасные лампы.

В меню ресторана – кухня разных стран: от судака с рисом venere и итальянской пиццы, до ржаной лепешки из тандыра. Вкусно и просто – под таким девизом работает здесь команда поваров под чутким руководством Николя Лорье. Кстати, в ресторане «Ферма Бенуа» есть даже безглютеновое меню.

Сайт: fermabenua.ru

Телефон: 8 (812) 209-18-90.

РУССКАЯ РЫБАЛКА

Где: поселок Комарово, Приморское шоссе, 452; Крестовский остров, Южная дорога, 11

Терраса ресторана «Русская рыбалка» на Крестовском острове.

В какой бы из ресторанов «Русской рыбалки» - в Комарово или на Крестовском – вы не отправились, можете быть уверены: отдых на свежем воздухе вам удастся. Ресторан в Комарово давно уже стал полноценным развлекательным комплексом. Здесь не просто огромная веранда с видом на Финский залив. Здесь же и пляж, и детская площадка, и собственный мини-зоопарк. Можно уехать в ресторан на целый день и с удовольствием провести все это время на природе.

Ресторан же, который на Крестовском, тоже расположен у водоема – на берегах Южного пруда. Терраса продолжает тематику «рыбацкой избы» - есть возможность понаблюдать за рыбной ловлей и даже самому поймать себе ужин. А если захочется чего-то особенного или романтичного, для вас найдется не просто терраса, а целая «плавучая беседка» на воде.

Сайт: www.russian-fishing.ru

Телефон: 8 (812) 640-52-32 (Комарово); (812) 633-02-00 (Крестовский).

КАРЛ И ФРИДРИХ

Где: Крестовский остров, Южная дорога, 15

Терраса этого ресторана вмещает более тысячи гостей.

Вы наверняка видели этот замок-мельницу во время прогулок по Крестовскому острову. Большой пивной ресторан со своим необычным красочным дизайном прекрасно вписался в архитектуру района. А знаете ли вы, что здесь же есть и очень большая терраса – она вмещает более 1000 человек. При этом можно сидеть на разных уровнях, в курящей или некурящей зоне. А вот родители наверняка выберут детскую зону, ближе к игровой площадке, где установлен огромный батут. И обязательно сводят своих чад в Зоопарк имени Чебурашки – он работает при ресторане.

Гости сидят на свежем воздухе, любуются красивой, утопающей в сирени и плюще, территорией ресторана, слушают живую музыку, греются на солнышке, а когда холодно, могут укутаться в плед и отдыхать в большой компании. Каждую пятницу и субботу по вечерам с 20:30 проводятся вечеринки под живую музыку, в воскресенье с 16.00 играет оркестр «Веселые Баварцы».

Сайт: k-f.ru

Телефон: 8 (812) 633-03-03.