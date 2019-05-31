Первый доктор: как найти «своего» педиатра

Здоровье ребенка - святое для всех мам и пап. И докторов для наших детей мы выбираем внимательнее, чем для себя. Это вполне разумно: от первых встреч с педиатром зависит не только спокойствие родителей, но и дальнейшее отношение маленького человека к заботе о своем здоровье. Но как найти того самого врача, на которого можно положиться?

На что обратить внимание

- Важен профессионализм доктора, его опыт работы, но очень многое зависит от контакта родителей и врача, - говорит руководитель педиатрического отделения Немецкой семейной клиники София Снигирева. - Все люди разные. Одни готовы безоговорочно выполнять рекомендации доктора и полностью ему доверяют. Другие хотят участвовать в процессе: перепроверяют назначения, спрашивают, зачем нужен тот или иной препарат. Им важно понять логику врача, и тот должен им в этом помочь, найти время и все объяснить. Так что хороший педиатр - это еще и психолог, который должен уметь общаться не только с ребенком, но и с его родителями.

А общение не всегда бывает простым, ведь перед визитом к детскому доктору многие родители ищут информацию в Интернете и приходят на прием «подготовленными». А потом недоумевают, если рекомендации врача отличаются от тех, что мамы и папы изначально были готовы услышать.

- Когда долго работаешь в медицине, то видишь, что по мере накопления коллективного опыта, получения новой научной информации подходы к лечению различных заболеваний меняются. Современный врач должен непрерывно учиться, продуктивен только опыт, обогащенный знаниями, - добавляет София.

В Немецкой семейной клинике это прекрасно понимают: большинство работающих здесь врачей имеют стаж более двадцати лет. Все доктора постоянно повышают квалификацию, участвуют в семинарах и конференциях, ездят на стажировки за границу.

В клинике представлены все основные узкие специалисты, работает детская стоматология, можно сделать УЗИ, а недавно появился новый рентген-аппарат. По сути, сдать анализы, обследовать ребенка, пройти всех врачей можно в одном месте - кстати, это особенно удобно, когда нужна карта для поступления в детский сад или школу.

София Снигирева: «Выбирая доктора – прислушивайтесь к себе и своему ребенку».Фото: Олег ЗОЛОТО

Разные подходы, главное - лечение

Самый востребованный врач у маленьких петербуржцев - лор.

- Отдельное «спасибо» петербургскому климату, - рассказывает София Снигирева. - Кстати, наши зарубежные коллеги считают, что обычное ОРЗ (насморк, кашель, повышение температуры до 38 градусов) можно не лечить и эти симптомы - не повод пропускать детский сад или школу, но мы все же пока придерживаемся другого мнения.

Если посмотреть на статистику, то в Финляндии, например, самая частая амбулаторная операция - стентирование барабанной перепонки. Эти вмешательства требуются из-за бесконечных отитов, возникающих как осложнение постоянного насморка. В России таких операций на порядок меньше, возможно, потому, что в традиции нашей медицины ребенка с повышенной температурой принято оставлять дома, а инфекцию верхних дыхательных путей - лечить (но не перелечивать).

Если у представителей современной медицины нет согласия даже по поводу насморка, то что делать мамам и папам, когда врачи расходятся во взглядах на более серьезные диагнозы?

- Есть разные школы, разные подходы к лечению, поэтому своим пациентам я советую: если сомневаетесь - начинать лечение или нет, делать операцию или не стоит, то выслушайте два мнения и только после этого принимайте решение. Ну и, конечно, прислушивайтесь к себе и своему ребенку, - говорит София Снигирева.

НА ЗАМЕТКУ

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