2019-05-31T10:00:54+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Первый доктор: как найти «своего» педиатра

Как изменились подходы к лечению детей и по каким признакам выбирать хорошего врача для ребенка?
Любовь Холопова
Поделиться:
На прием к доктору Снигиревой? С удовольствием!На прием к доктору Снигиревой? С удовольствием!Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Здоровье ребенка - святое для всех мам и пап. И докторов для наших детей мы выбираем внимательнее, чем для себя. Это вполне разумно: от первых встреч с педиатром зависит не только спокойствие родителей, но и дальнейшее отношение маленького человека к заботе о своем здоровье. Но как найти того самого врача, на которого можно положиться?

На что обратить внимание

- Важен профессионализм доктора, его опыт работы, но очень многое зависит от контакта родителей и врача, - говорит руководитель педиатрического отделения Немецкой семейной клиники София Снигирева. - Все люди разные. Одни готовы безоговорочно выполнять рекомендации доктора и полностью ему доверяют. Другие хотят участвовать в процессе: перепроверяют назначения, спрашивают, зачем нужен тот или иной препарат. Им важно понять логику врача, и тот должен им в этом помочь, найти время и все объяснить. Так что хороший педиатр - это еще и психолог, который должен уметь общаться не только с ребенком, но и с его родителями.

А общение не всегда бывает простым, ведь перед визитом к детскому доктору многие родители ищут информацию в Интернете и приходят на прием «подготовленными». А потом недоумевают, если рекомендации врача отличаются от тех, что мамы и папы изначально были готовы услышать.

- Когда долго работаешь в медицине, то видишь, что по мере накопления коллективного опыта, получения новой научной информации подходы к лечению различных заболеваний меняются. Современный врач должен непрерывно учиться, продуктивен только опыт, обогащенный знаниями, - добавляет София.

В Немецкой семейной клинике это прекрасно понимают: большинство работающих здесь врачей имеют стаж более двадцати лет. Все доктора постоянно повышают квалификацию, участвуют в семинарах и конференциях, ездят на стажировки за границу.

В клинике представлены все основные узкие специалисты, работает детская стоматология, можно сделать УЗИ, а недавно появился новый рентген-аппарат. По сути, сдать анализы, обследовать ребенка, пройти всех врачей можно в одном месте - кстати, это особенно удобно, когда нужна карта для поступления в детский сад или школу.

София Снигирева: «Выбирая доктора – прислушивайтесь к себе и своему ребенку». Фото: Олег ЗОЛОТО

София Снигирева: «Выбирая доктора – прислушивайтесь к себе и своему ребенку».Фото: Олег ЗОЛОТО

Разные подходы, главное - лечение

Самый востребованный врач у маленьких петербуржцев - лор.

- Отдельное «спасибо» петербургскому климату, - рассказывает София Снигирева. - Кстати, наши зарубежные коллеги считают, что обычное ОРЗ (насморк, кашель, повышение температуры до 38 градусов) можно не лечить и эти симптомы - не повод пропускать детский сад или школу, но мы все же пока придерживаемся другого мнения.

Если посмотреть на статистику, то в Финляндии, например, самая частая амбулаторная операция - стентирование барабанной перепонки. Эти вмешательства требуются из-за бесконечных отитов, возникающих как осложнение постоянного насморка. В России таких операций на порядок меньше, возможно, потому, что в традиции нашей медицины ребенка с повышенной температурой принято оставлять дома, а инфекцию верхних дыхательных путей - лечить (но не перелечивать).

Если у представителей современной медицины нет согласия даже по поводу насморка, то что делать мамам и папам, когда врачи расходятся во взглядах на более серьезные диагнозы?

- Есть разные школы, разные подходы к лечению, поэтому своим пациентам я советую: если сомневаетесь - начинать лечение или нет, делать операцию или не стоит, то выслушайте два мнения и только после этого принимайте решение. Ну и, конечно, прислушивайтесь к себе и своему ребенку, - говорит София Снигирева.

НА ЗАМЕТКУ

Немецкая семейная клиника:

- ст. м. «Площадь Восстания»: Невский проспект, 114-116, БЦ «Невский центр»,

- ст. м. «Парк Победы»: ул. Варшавская, 23, корпус 1, пл. Чернышевского, 11, БЦ «Буржуа».

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.

Телефон: 8 (812) 432-32-32.

Сайт: german.clinic

-

-

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года
В дни ПМЭФ 2019 у аэропорта Пулково будут досматривать все автомобили
В Петербурге появился памятник зонту
Фарцовщика клинками 19-20 веков задержали в Ленобласти
На КАД «Лада» насмерть сбила перебегающую дорогу женщину
Погода на 31 мая в Петербурге: Днем пройдет небольшой дождь
Хаарчаана празднует новоселье: Для белой медведицы в Ленинградском зоопарке построили новый вольер
Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву
Идет облава: В Петербурге за день задержали больше двухсот мигрантов
В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт
В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам
Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня
Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик
Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце
В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери