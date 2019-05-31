Не окрыляет: В Петербурге запретили продажу энергетиков подросткам

В Петербурге окончательно продвинули закон, который запрещает подросткам покупать энергетики. В пятницу, 31 мая 2019 года, депутаты городского парламента в третьем, окончательном чтении поддержали эту инициативу, которая должна защитить несовершеннолетних от опасного действия тонизирующих напитков. Бодриться по утрам после бессонных ночей накануне экзаменов людям до 18-ти лет придется по-старинке – зарядкой и контрастным душем.

- В тексте документа, который рассматривал петербургский ЗакС, говорится, что продажа безалкогольных энергетиков будет полностью запрещена в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях, - сообщил парламентарий Денис Четырбок.

А тех, кто решит проигнорировать новый закон, ждут штрафы. Для обычных людей наказание не очень высокое, но все же существенное – от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам же придется выложить за продажу энергетика подростку до 20 тысяч рублей. В случае если школьник купить бодрящий напиток в крупном магазине, либо же если заветные баночки появятся в продаже в спортивном учреждении, компания обязана будет выплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Вообще, тема энергетиков уже не раз уже поднималась и родительской общественностью, и Роспотребнадзором, и ведущими наркологами России. В них содержится большая доха кофеина – сильного психостимулятора. Предельно допустимая суточная доза кофеина для ребенка – 45 мг, а в одной банке тонизирующего напитка – 130-160 мг кофеина. Разумеется, этого много. Кроме того, их употребление приводит к ожирению.

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