Помните меня такой: Бузова поздравила всех с днем блондинок

В последний весенний день, 31 мая, во всем мире отмечается День блондинок. Одна из самых известных экс-блондинок России Ольга Бузова, хотя бывших блондинок не бывает, поздравила белокурых барышень с их праздником. Певица опубликовала в своем Instagram пост с праздничными словами, а также опубликовала несколько фото себя еще до изменения образа.

- Сегодня Всемирный день блондинок, - радостно объявила Бузова. – Поздравляю всех своих кошечек.

buzova86 Бузова поздравила подписчиц с Всемирным днем блондинок

Звезда шоу-бизнеса предложила своим подписчицам отмечаться, кто блондинки. За первые полчаса после публикации поста комментариев от девушек с белыми локонами набралось не много. Зато большинство, пересмотрев старые фотографии Бузовой сделали ей комплименты, но отметили, что брюнеткой ей идет намного больше. Хотя одно время очень много девушек подражали своему кумиру и делали стрижки – каре с белыми-белыми волосами, как у бывшей участницы реалити-шоу.

Перекрасилась Ольга после развода с мужемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как считает сама Ольга, бывших блондинок не бывает. Несмотря на то, что сама она еще в ноябре 2016 года вдруг неожиданно кардинально изменила цвет волос, считает себя в душе все равно все той же леди с локонами Мерлин Монро. Смена образа у певицы произошла, как это бывает у женщин, на фоне депрессии и стресса. Шатенкой Бузова стала пока переживала тяжелый развод с Дмитрием Тарасовым.

СПРАВКА

Согласно официальной версии, Всемирный день блондинок – идея американских блондинок-адвокатов, которых коллеги мужчины не воспринимали всерьез. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Кстати, ученые считают, что такой цвет волос – явление редкое и к 2202 году натуральные блондинки окончательно исчезнут с лица Земли.

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