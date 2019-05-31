2019-05-31T14:11:12+03:00
Здоровье

Как похудеть в 40 лет

Чем помогут врачи, какой должна быть диета, сколько заниматься спортом и как настроиться на стройность
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Сохранить стройность в зрелом возрасте? Это реально!Сохранить стройность в зрелом возрасте? Это реально!
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Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть - при наличии желания и определенной силы воли - проще простого. Неделя диеты, и лишние килограммы растают, как дым.

Вот бы так было всегда. Но, увы. С возрастом сбросить даже два килограмма - уже подвиг. Более того, после сорока лет люди очень часто полнеют, даже если не меняли ни режим питания, ни образ жизни. Ну почему так несправедливо?

Да потому, что возрастные изменения неизбежны. К 40 годам у женщин меняется гормональный фон, фигура приобретает более округлые очертания, причем совсем не в тех местах, где хотелось бы. И что же теперь: купить джинсы на два размера больше, завернуться в свитер-оверсайз и махнуть на себя рукой?

Вовсе нет! Просто в зрелом возрасте к похудению надо подходить с умом и понимать: сбросить лишнее наскоком уже вряд ли удастся. Для того чтобы добиться желаемого результата, придется заложить прочный фундамент из нескольких составляющих: правильного питания и образа жизни, контроля своего здоровья, занятий спортом, а также ухода за собственным телом.

О том, как это сделать и гарантированно вернуть стройность – читайте в нашем спецпроекте

ИСТОЧНИК KP.RU

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