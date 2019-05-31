Цена знаний: Названы самые богатые ректоры вузов Санкт-Петербурга

Не так давно ректоры российских государственных вузов заполнили декларации, в которых отчитались о своих доходах, имеющихся квартирах, домах, земельных участках, машинах, а также недвижимости, которая зарегистрирована на их жен и детей. Как оказалось, больше всех зарабатывает ректор Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

За минувший 2018 год Литвиненко задекларировал ни много - ни мало 236,9 миллионов рублей. Обычным преподавателям сложно представить такие суммы, которые падают на зарплатную карту. Для справки, меньше заработал только Владимир Мау, ректор московского РАНХиГС. Это доход составил более 107 миллионов рублей. На самом деле, в университете Владимир Литвиненко получил 6,8 миллионов рублей за год. То есть в месяц это около 570 тысяч рублей. Большую часть денег ректор получает за счет владения акциями компании по производству химических удобрений.

Владения ректора Горного университета тоже не маленькие. «Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный!» жаловался герой известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». У Литвиненко имущества побольше: два земельных участка, две квартиры площадью 150 и 430 квадратных метров, дом на 250 квадратов, гараж, пять нежилых помещений и целое нежилое здание – 2769 квадратных метров.

Андрей Рудской ректор Петербургского политехнического университета по доходам значительно отстает от Литвиненко. Однако сумма за год тоже накопилась отличная – 19,6 миллионов рублей. Кстати, его супруга заработала не сильно меньше – 17,7 миллионов рублей. Во владении самого Рудского два земельных участка, а также дом на 300 квадратов в пользовании. А также автомобили: ГАЗ 21, ГАЗ 69, снегоход и трактор. Очень интересный выбор транспортных средств.

Также в список богатейших ректоров Петербурга можно внести Николая Кропачева из СПбГУ. Научный деятель довольно-таки скромный. При задекларированном годовом доходе в 13,6 миллионов рублей, в имуществе у ректора один лишь автомобиль «Мерседес Бенц S350» и нежилое помещение на сто квадратов. Основная часть записана на его жену. За ней числятся земли и дома, в том числе в Испании.