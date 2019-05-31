Люди, вы звери: В ловушках в Финской губе массово гибнут тюлени

Как только в Петербурге потеплело и на Финском заливе сошел лед, все чаще прогуливающиеся вдоль побережья люди стали натыкаться на жуткие находки – мертвых нерп. Трупы животных находят в районе Сестрорецка, пляжа Солнечный, Комарово. Округлые, вытянутые тушки прибивает к берегу. Здесь и старые тюлени, и молодые, и даже малыши. В «Фонде друзей балтийской нерпы» «КП»-Петербург пояснили, что это явление ежегодное и многие животные погибают из-за рыболовецкий орудий.

Напротив санатория белые ночи обнаружен ещё один тюленышФото: СОЦСЕТИ

- У нас это ежегодная проблема, - сообщил с грустью директор фонда Вячеслав Алексеев. - Сейчас начала прогреваться вода в Финском заливе и те животные, которые погибли по разным причинам зимой и весной, начинают всплывать и их штормами и волнами выбрасывает на берег преимущественно в Сестрорецкой губе.

14 апреля обнаружили мёртвого тюленя в районе яхт-клуба "Кошкинский фарватер" на Ладожском озереФото: СОЦСЕТИ

За полтора месяца активисты насчитали уже 18 трупов нерп, но будет значительно больше. Причины смерти всех животных назвать не возможно, но в основном это тюлени, погибшие в рыболовецких орудиях лова. Наиболее опасные – это мереж из заколов. Туда животные могут зайти, а выйти уже нет. Попав в ловушку, у них нет возможности делать вдохи, поэтому в сильных мучениях нерпы погибают. "Люди, вы звери", с ужасом отзывают петербуржцы, узнав об этом.

Тюлень у санатория "Белые ночи". Лежал в 15-20 метрах от берега на подводной песчаной грядеФото: СОЦСЕТИ

- Постановку сетей на заливе контролирует Морская инспекция пограничной службы. Во многих случаях, все законно. Тюленей, если убивают, то это незаконно. Если они сами гибнут в сетях, то рыбаки должны просто уведомлять о таких случаях. При этом им полагается небольшой штраф, поэтому, конечно, никто никому ничего не сообщает, - пояснил собеседник «КП».

Этого детеныша тюленя нашли возле Сестрорецкого курортаФото: СОЦСЕТИ

Кажется, что 18 трупов – это не так уж и много. Но петербуржцы уже почти каждый день натыкаются на мертвые тела и публикуют печальные фотографии в сети. При одном только взгляде на них становится не по себе от жалости к несчастным нерпам.

Как справиться с этой проблемой, активисты пока не знают. Однако они подробно следят за ней и собирают статистику.

- Если увидите мертвого тюленя, можно сообщать нам. Мы ведем статистику, которая очень востребована для понимания. А так надо сообщать в администрацию района, если нужно убрать животное, в Росприроднадзор, чтобы они тоже представляли масштабы гибели этих животных, - попросил Вячеслав Алексеев.

ВЫПУСКНИКИ

Недавно «Фонд друзей балтийской нерпы» выпустил после реабилитации четырех серых нерп. На одну из них, мальчика по имени Март, прикрепили маячок для того, чтобы отслеживать его траекторию передвижения.

Тюлень Март отправился в плавание с датчиком и "передает" информацию о своем местонахожденииФото: Олег ЗОЛОТО

- С Мартом мы впервые пометили серого тюленя. Нас этот вопрос очень волновал, выживают ли наши выпускники. У него дела идут, он живой. Недавно он как раз находился в Сестрорецкой губе, где большое количество мереж из заколов. Тюлень Март этих ловушек избежал. Сейчас он переместился в Выборгский залив. А те животные, которых недавно нашли, по ним видно, что это не наши выпускники, а другие тюлени, которые достаточно давно погибли.

От опасных ловушек Март ушел, однако, как говорят зоозащитники, Выборгском заливе много рыбаков-браконьеров, которые просто стреляют по тюленям.

- Так что продолжаем волноваться за Марта, тем более, как мы видим, он предпочитает охотиться неподалеку от берега.

Если вы нашли на берегу мертвого тюленя или животное, которое нуждается в помощи, сообщите об этом по телефону 699-23-99.